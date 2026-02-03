‘Más que 21’ toma la calle para ofrecer una mirada inclusiva en las ondas de la Radio Canaria

RTVC vuelve a renovar su compromiso con este proyecto que convierte a usuarios de la Asociación de Síndrome de Down Las Palmas en reporteros del programa ‘Roscas y Cotufas’

La sección ‘Más que 21’ ha iniciado esta semana una nueva temporada en el programa de la Radio Canaria, ‘Roscas y Cotufas’, presentado por Tomás Galván, en la que los participantes de la Asociación de Síndrome de Down Las Palmas se convierten, una vez al mes, en reporteros, llevando sus micrófonos y su propia perspectiva a los puntos de interés de la actualidad en las Islas.

‘Más que 21’ ha arrancado la temporada con una novedad; los usuarios de la Asociación de Síndrome de Down salen del estudio de la radio para “tomar la calle» con el objetivo de pulsar la realidad social de Canarias en directo. El nuevo equipo de ‘Roscas y Cotufas’ ya ha debutado con un “sobresaliente” en el escenario del Carnaval del Parque Santa Catalina, a través de un directo y una entrevista al diseñador, Nauzet Afonso, trasladando a los oyentes toda la emoción de las fiestas desde una perspectiva propia y genuina.

Para Tomás Galván, conductor de ‘Roscas y Cotufas’, este cambio de escenario de los usuarios define el corazón de la sección: “La idea es que estos chicos y chicas salgan donde ocurre la noticia para ofrecernos su mirada. Que tomen el protagonismo, que se les escuche, que sean ellos quienes pregunten y dialoguen con la ciudad”.

Autenticidad; la magia de la diversidad

Según Tomás Galván, “la verdadera esencia de ‘Más que 21’ reside en su capacidad para romper moldes a través de la sencillez” ya que el valor diferencial de estos nuevos reporteros es su honestidad natural. Su participación aporta miradas diferentes y preguntas genuinas que enriquecen la conversación.

“Esa frescura y naturalidad son un aprendizaje constante para quienes trabajamos en la radio”, reflexiona Galván. “Ellos nos ayudan a soltar prejuicios. Hacemos pedagogía con la propia calle, con sus propias voces. Es el compromiso de la radio pública; que todos estemos representados y que la voz sea verdaderamente de todos”, sentencia.

Tomás Galván, presentador de ‘Roscas y Cotufas’.

Once años abriendo caminos

Desde su nacimiento en la temporada 2015/2016 de ‘Roscas y Cotufas’, ‘Más que 21’ ha sido una herramienta de autonomía y crecimiento personal para todos los usuarios de la asociación que han participado. El proyecto, galardonado con el Premio ONCE Canarias 2019, sigue consolidándose como un espacio donde la comunicación se convierte en un puente hacia la integración real.

Gracias a este altavoz, la Radio Canaria continúa abriendo sus puertas a nuevas generaciones de la asociación que encuentran en las ondas un apoyo para mejorar sus habilidades periodísticas, descubrir su propia voz y demostrar que la comunicación no tiene barreras.

Esta iniciativa es posible gracias a la renovación del convenio de cooperación entre Radio Televisión Canaria, la Asociación de Síndrome de Down Las Palmas y la Fundación DISA, entidad que mantiene su apoyo al proyecto facilitando el transporte de los usuarios de la asociación a la radio.

Este acuerdo nace de la voluntad de las tres entidades de construir una sociedad más inclusiva. Por su parte, Radio Televisión Canaria pretende transformar su radio en un lugar de convivencia y aprendizaje, garantizando que la diversidad no sea solo un concepto, sino una realidad visible que también tendrá su eco en Televisión Canaria, a través de programas como ‘Telenoticias’ y ‘Buenos Días Canarias‘.