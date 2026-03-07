Segunda victoria consecutiva para la noruega, Henriette Albon, en la prueba reina de 125 kilómetros y su marido, Jonathan Albon, se resarció del segundo puesto del año pasado con una actuación memorable

El matrimonio Albon domina la Classic de la Transgrancanaria 2026 / Transgrancanaria 2026

La madrugada del viernes comenzó la carrera Classic, prueba que forma parte del circuito internacional World Trail Majors, y que ha vuelto a brindar un gran espectáculo a todos los amantes del trail running. En categoría femenina, triunfo de Henriette Albon (Isfjorden IL) que enlaza dos consecutivos en The North Face Transgrancanaria. Aunque sus rivales no se lo pusieron fácil, ya que no se puso en cabeza hasta después del paso por el municipio cumbrero de Tejeda.

Al inicio, Claudia Tremps (On Team) salió con un ritmo muy agresivo desde Tenoya, marchando muy por delante del resto, pero fue cazada en Fontanales por Katarzyna Dombrowska (On Team). La historia no quedó ahí: en el siguiente control de El Hornillo, Henriette Albon logró alcanzar a Claudia y se colocó segunda, dejando un escenario de tres en cabeza con Katarzyna líder con seis minutos de ventaja sobre el dúo perseguidor.

Más atrás, Eleanor Davis (The North Face) corre en solitario a 11 minutos del grupo de cabeza, mientras que el resto del pelotón llega disperso al Hornillo, cada corredora librando su propia batalla contra la noche. Nombres como Robyn Cassidy, Mélanie Delasoie o Stephanie Case (The North Face) mantienen opciones de meterse en el podio con muchos kilómetros aún por delante.

Albon toma el mando

El avituallamiento de Tejeda fue clave para el devenir de la carrera, ya que la líder hasta ese punto (km 80,5), la polaca del equipo On llegó con una visible herida en su pierna derecha, que a la postre le obligaría a retirarse antes de llegar a la Degollada del Dinero. Factor que aprovechó Albon para ponerse en cabeza y abrir distancia con sus rivales gracias a la motivación extra que le supuso verse como líder. El tiempo de ventaja comenzó a ser importante hasta llegar a los 20 minutos.

Ya en el Roque Nublo, la catalana Claudia Tremps ya había adelantado a Katarzyna, acercándole al que podría ser su sexto podio consecutivo en Gran Canaria.

El contraste de temperatura con las dos primeras partes de la carrera también comenzaba a hacer mella en las corredoras y la atleta de Ogassa también sufría en el último paso por Ayagaures soltando incluso alguna lágrima. Aún así, siguió la carrera pero a un ritmo inferior, lo que provocó que su más inmediata perseguidora, Mélanie Delasoie, le adelantara. Desde ahí hasta el final, Henriette Albon sí que no bajaría el ritmo y se proclamaría nuevamente la vencedora en la prueba reina de The North Face Transgrancanaria con un parcial final de 15:16:33. La emoción se trasladó entonces al precioso duelo que nos brindarían Tremps y Delasoie.

La catalana recuperó fuerzas para ponerse a la altura de su competidora por el segundo escalón del podio, la imagen de ambas corredoras corriendo a la misma altura por el barranco quedará en la retina de todos. La deportividad volvió a aparecer en el día de hoy cuando ambas corredoras decidieron entrar juntas de la mano

Jonathan Albon regresó para ganar

La igualdad fue la gran protagonista en la categoría masculina de la Classic de The North Face Transgrancanaria 2026, con un duelo de alto nivel entre cuatro de los mejores corredores de ultradistancia del mundo durante gran parte de la prueba.

Desde los primeros kilómetros se conformó un grupo de seis en Tenoya que rápidamente se redujo a cuatro: Jonathan Albon (The North Face), Hannes Namberger (Dynafit), Josh Wade (The North Face) y Tom Evans (Asics). El cuarteto se mantuvo unido durante las primeras ocho horas con diferencias inferiores a los 30 segundos, ofreciendo un espectáculo sin igual en los 125 kilómetros de recorrido. Sin embargo, la durísima noche de bajas temperaturas pasó factura al británico Tom Evans, que abandonó sobre las ocho horas y media de carrera en la Degollada de Las Palomas, privando a la prueba de uno de sus grandes favoritos.

El trío restante siguió adelante sin fisuras, con el cántabro Borja Fernández (Scott) en cuarta posición. Albon llegó a la presa de Ayagaures con ventaja cómoda antes de afrontar el calor del Barranco de los Vicentes, donde se vivió uno de los momentos más emocionantes de la jornada: Namberger alcanzó a Wade tras casi 13 horas de carrera, ambos se dieron la mano en un bonito gesto de deportividad, y el alemán logró distanciarse de forma definitiva hasta la meta.

Jonathan Albon cruzó la línea de llegada en Parque Sur en 12:58:08, consumando el triunfo que se le resistió el año pasado cuando fue segundo. Namberger, en su debut en Gran Canaria, fue segundo a solo cinco minutos, y Wade repitió el tercer puesto de su edición anterior. Borja Fernández fue el mejor español con 13:34:08, mientras que Estanislao Rivero se convirtió en el mejor residente canario en 17ª posición provisional.

Clasificaciones CLASSIC

Categoría femenina

Henriette Albon (NO) 15:16:33 Claudia Tremps (ESP) 16:49:20 Mélanie Delasoie (CH) 16:49:20

Categoría masculina