El presidente Clavijo destaca la recuperación del Centro de Mayores de Agaete como un ejemplo del compromiso de su Ejecutivo para “devolver a las personas mayores espacios claves de convivencia y combatir la soledad no deseada”

Momento de la visita de Fernando Clavijo el Centro de Mayores de Agaete.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este viernes el Centro de Mayores de Agaete, en Gran Canaria, para conocer el resultado de las obras de mejora y modernización ejecutadas por el Ejecutivo. Unas obras que han permitido recuperar este espacio público tras permanecer cerrado desde el año 2020 por deficiencias en sus instalaciones.

El centro fue reabierto el pasado mes de diciembre gracias a una inversión de 195.000 euros del Ejecutivo autonómico y presta servicio actualmente a 560 personas mayores del municipio.

Fernando Clavijo destacó que esta actuación “responde al compromiso del Gobierno de Canarias con el bienestar de las personas mayores. Apostando por infraestructuras sociales públicas modernas, seguras y accesibles que garanticen unas condiciones dignas para el desarrollo de la vida social y comunitaria”. En este sentido, subrayó que “no se trata solo de rehabilitar un edificio, sino de devolver a las personas mayores espacios claves de convivencia y de combatir la soledad no deseada”.

Los trabajos han incluido la adecuación y legalización de las instalaciones de baja tensión o la instalación completa del sistema de protección contra incendios. También la instalación y legalización de un ascensor para garantizar la accesibilidad universal. Así como la elaboración de un estudio de viabilidad para la futura incorporación de placas fotovoltaicas.

Repercusión en los mayores y sus familias

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Canarias “con el envejecimiento activo, una medida que evita la soledad, mejora la capacidad física de las personas, y retrasa los síntomas del envejecimiento. Por lo que una inversión de este tipo repercute en muchos aspectos de la vida de estas personas mayores y sus familias”.

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explicó que “la reapertura de este centro ha sido posible gracias a un intenso trabajo técnico y administrativo, coordinando a distintos departamentos, empresas y organismos reguladores. Con el objetivo de devolver cuanto antes este recurso esencial a las personas mayores de Agaete”.

El presidente Clavijo puso en valor que “la recuperación del Centro de Mayores de Agaete es un ejemplo de cómo la acción del Gobierno puede mejorar de forma directa la calidad de vida de las personas mayores. Fomentando el envejecimiento activo, la participación social y reforzando su papel en la vida comunitaria”.

Esta actuación se enmarca en el plan Maresía, impulsado por la Dirección General de Mayores y Participación Activa, orientado a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias. En concreto, forma parte del tercer eje del plan, el Plan de Infraestructura Espacios Seguros, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de los centros de día de mayores del Archipiélago.