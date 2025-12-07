ES NOTICIA

Los aeropuertos canarios operarán este domingo un 13,1% menos de vuelos, que en la misma fecha del periodo anterior

Redacción RTVC
La Palma registrará 70 vuelos durante este domingo, mientras que El Hierro un total de 16 y la isla de La Gomera tendrá ocho operaciones

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 1.346 vuelos este domingo, 7 de diciembre. Por tanto, representa una caída del 13,1% en relación al mismo día de 2024. Según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Asimismo para este lunes, 8 de diciembre, los aeropuertos de Canarias también registran un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, lo que supone una caída del 11,8%.

Por recintos aeroportuarios, este domingo, 7 de diciembre, el de Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 410 operaciones, por delante de Tenerife Sur (263), Tenerife Norte (219), César Manrique-Lanzarote (214) y Fuerteventura (146).

Además, La Palma registrará 70 vuelos durante este domingo, mientras que El Hierro un total de 16 y la isla de La Gomera tendrá ocho operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.

Por aeropuertos, el único que crece en vuelos en relación al mismo día de 2024 es Tenerife Norte, que se incrementa en 16 operaciones más, mientras que el que más cae es el de Gran Canaria, que tendrá 88 vuelos menos este 7 de diciembre.

