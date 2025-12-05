Mero a la brasa | Receta ‘Como en casa’

Mero a la brasa / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Ubicado en el pintoresco barrio costero de Olla del Pozo, en Gran Canaria, El Asador El Bufaero se ha consolidado como un proyecto gastronómico novedoso y diferenciador en la isla, orgulloso de ser uno de los pocos asadores especializados en pescados. Este espacio familiar cerca de la Playa del Hombre, tiene una propuesta culinaria que apuesta por el producto fresco de kilómetro cero y han querido compartirla con el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

Lista de ingredientes

Una pieza de mero Vino Ajo Perejil Aceite Vinagre Verduras de guarnición, puerro, pimiento, calabacín, cebolla, tomates cherry… Papas Romero

Elaboración paso a paso

1. Preparación del pescado: El mero se limpia, se le quitan las escamas y las tripas. Se prepara abierto a la espalda. Es importante destacar que el mero debe medir al menos 45 cm para ser considerado adulto.

2. Preparación de la guarnición de verduras: La cebolla se pica en trocitos pequeños, el pimiento se corta en cuadraditos para saltear. Los tomates cherrys los confitamos con aceite y romero durante 35-40 minutos hasta que pochan. El puerro lo limpiamos retirando la parte verde.

3. Preparación del aderezo: Se mezcla ajo, perejil, sal y un chorrito de vinagre para crear una emulsión.

4. Cocción a la brasa (técnica «A los Tres Golpes»): Se utiliza una besuguera (sartén colador o canasta para asar) para sujetar el pescado. La cocción se realiza siguiendo la técnica de «los tres golpes»: primero, un fuego fuerte para sellar el pescado y evitar que pierda jugo, y luego se deja trabajar con un fuego más flojo para que termine de cocerse. El pescado se rocía de vez en cuando con aceite, sal y vino mientras está en la brasa.

5. Salteado de las verduras: Las verduras (puerro, pimiento, cebolla, calabacín) se saltean en una sartén colador sobre la brasa, permitiendo que absorban los aromas y el humo del carbón y la leña de almendro.

6. Emplatado: se monta una cama con la verdura salteada. El pescado (el mero) se coloca sobre esta cama. Se añaden los tomates cherry confitados y el puerro. El plato se termina emplatando con el ajo y perejil por encima. Se acompaña con papas guisadas o sancochadas.

Elaboración de la receta en vídeo