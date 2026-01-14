Cualquier persona puede ser miembro del jurado del Carnaval Santa Cruz de Tenerife

Por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre inscripciones entre el 19 y el 22 de enero para elegir representante del público en el jurado de la elección de las reinas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanza una iniciativa histórica para las galas de las Reinas del Carnaval 2026, y es que, por primera vez, el jurado contará con un representante del público. Esta novedad busca reforzar la participación ciudadana en uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad.

Jurado de la Gala adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024

Sorteo

La elección del representante se realizará mediante un sorteo abierto que se llevará a cabo tras cerrar el periodo de inscripciones, entre el 19 y el 22 de enero, a través de la web oficial. Cualquier persona mayor de edad, residente en Tenerife, podrá inscribirse para optar a vivir en primera persona esta experiencia única.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Carnaval es la fiesta de todos y queríamos dar un paso más para que la ciudadanía se sintiese parte activa de la fiesta, no solo como público, sino también participando directamente en uno de los momentos más simbólicos y seguidos del programa”. El regidor añadió que “abrir el jurado a la participación popular refuerza el carácter abierto, participativo y democrático del Carnaval de Santa Cruz, una celebración que se construye entre todos y que forma parte de nuestra identidad colectiva”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó el amplio respaldo que ha tenido la propuesta dentro del propio colectivo carnavalero: “nos reunimos con los diseñadores y la idea fue aprobada por unanimidad, lo que demuestra que el sector entiende esta iniciativa como una oportunidad para acercar aún más las galas a la ciudadanía”. Caraballero añadió que “es algo que nunca se había hecho en la historia del Carnaval y estamos convencidos de que gustará, que aportará una mirada diferente y que viene para quedarse como una fórmula más de participación e implicación del público”.

El representante elegido formará parte del jurado en las galas de elección de la Reina Adulta, Infantil y de los Mayores, compartiendo mesa con profesionales del diseño, la moda y la comunicación.