El programa pondrá a prueba con una sorprendente cámara oculta la rivalidad entre seguidores del CD Tenerife y la UD Las Palmas

Este lunes, 19 de enero, a partir de las 22:30 horas, Televisión Canaria emite una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, presentada por Eloísa González, centrada en la necesidad de fomentar una rivalidad deportiva sana y libre de violencia entre las aficiones del CD Tenerife y la UD Las Palmas. El programa contará con la participación de Miguel Ángel Ramírez, presidente del club amarillo, así como con representantes de peñas de ambos equipos.

Durante su intervención, Ramírez reflexiona sobre el papel del fútbol como elemento de unión en Canarias y defiende que la histórica rivalidad entre ambos clubes debe entenderse desde el respeto mutuo. “Tanto la UD Las Palmas como el CD Tenerife son dos clubes hermanos”, afirma, subrayando que la rivalidad deportiva debe ser motivo de orgullo y convivencia, y nunca una excusa para el enfrentamiento o el odio.

El presidente de la UD Las Palmas incide en la responsabilidad compartida de clubes, aficionados e instituciones para construir un clima de respeto dentro y fuera de los estadios, y destaca el deporte como una poderosa herramienta social capaz de transmitir valores como la tolerancia, el compañerismo y el juego limpio. En este sentido, hace un llamamiento a vivir el fútbol con pasión, pero siempre desde el respeto, frente a comportamientos que dañan la imagen del deporte.

Como es habitual en el formato, el programa incluye una cámara oculta en la que se recrea una situación de tensión mediante comentarios provocadores vinculados a la rivalidad entre ambos equipos. La escena pone a prueba la reacción de los ciudadanos ante actitudes intolerantes e invita a la reflexión sobre la convivencia y la empatía en la sociedad canaria.

El espacio también permite conocer el lado más personal de Miguel Ángel Ramírez, su trayectoria vital, sus principios y las experiencias que han marcado su compromiso con un fútbol comprometido con los valores dentro y fuera de los terrenos de juego.

Más de 150 aficionados de ambos clubes participan como público virtual, conectados desde todas las Islas, para acompañar este debate sobre deporte, identidad y convivencia en Canarias.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión pública orientada a la cohesión social, en la que el deporte se entiende como un punto de encuentro y no de división.