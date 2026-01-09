El joven canario regresa después de pasar 7 meses encarcelado en Venezuela acusado de navegar cerca de la costa del país sin los permisos correspondientes

Su familia no escuchaba su voz desde el pasado 19 de junio. Esa condena se rompió este jueves, cuando sus padres hablaron desde Gran Canaria con Miguel Moreno Dapena 7 meses después de su encarcelamiento.

Lo hizo desde la embajada española en Caracas, a donde fue trasladado después de que el gobierno venezolano lo liberase de la prisión de El Rodeo. Junto a Moreno, recuperan la libertad los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. También el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Se espera que lleguen este mediodía a España. Vuelan ya hacia Madrid, como ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

«Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación», ha publicado esta noche el ministro en X.

El periodista Miguel Moreno junto a compañeros del periódico La Provincia, donde trabajó

«Comportamiento sospechoso»

Miguel Moreno Dapena tiene 34 años y trabajaba en el N35. Es un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec). La embarcación fue interceptada cuando se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela.

Tras doce días sometido a vigilancia y seguimiento, el N35 fue apresado el 13 de junio por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a 50 millas (92 km) del delta del Orinoco. Consideraron que realizaba «investigaciones científicas» con un comportamiento «muy sospechoso» en la zona económica exclusiva del país. Lo informó cinco días después el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación: el capitán y su mujer, neerlandeses, tres marineros hondureños, un panameño, un indonesio y una tripulante húngara.

Se encuentran bien

En declaraciones en RNE, Albares ha explicado que se encuentran bien «dentro de las circunstancias» y que ha podido hablar con los cinco, quienes han podido hablar con sus familias, aunque ha querido ser prudente respecto a los detalles de la liberación.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son los dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos «terroristas» en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González.

Rocío San Miguel, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana, fue detenida en febrero de 2024. Es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de la organización Control Ciudadano. Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada.

Un «paso positivo» en la «nueva etapa de Venezuela»

El comunicado remitido por Exteriores recuerda que España mantiene «relaciones fraternales con el pueblo venezolano» y hace hincapié en que «recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela».

El pasado mes de mayo el Gobierno confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Agradecimiento a Zapatero

Respecto al proceso para la puesta en libertad de los cuatro españoles y la quinta ciudadana con doble nacionalidad, anunciada por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez ha agradecido expresamente sus buenos oficios al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que la excarcelación de «un número importante de personas» es un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país.