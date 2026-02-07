La EPIC Gran Canaria 2026 arranca con dominio italiano, marcando el ritmo de una competición que promete máxima emoción en la decisiva subida a Tirajana

Mikel Demiri y Michela Santini marcan el pulso en la primera etapa de la EPIC Gran Canaria / EPIC Gran Canaria

La novena edición de la EPIC Gran Canaria ha arrancado con el máximo nivel, disfrutando de Gran Canaria como paraíso ciclista y dejando claro desde los primeros kilómetros que la victoria final será dura. En la categoría masculina, el ciclista italiano Mikel Demiri, del Team Promotech MG K-Vis, ha firmado una actuación impecable al imponerse con autoridad en los dos tramos cronometrados de la jornada. En femenino, la también italiana Michela Santini del Team Stefan no dio opción a sus rivales, liderando la tabla en todo momento.

Los campeones masculinos

Con el cielo azul y las mejores condiciones para disfrutar de la isla, la EPIC Gran Canaria ha sido el escenario de una competitiva pugna entre titanes, con Demiri a la cabeza al detener el crono total en una hora 23 minutos y 4 segundos (1h23’04»). Con 23 minutos y 34 segundos (23’34») en el primer crono entre Aqualand y Ayagaures, logró rematar su exhibición en el exigente ascenso de Pasito Blanco al Salto del Perro con un tiempo de 59 minutos y 30 segundos (59’30»). Le ha seguido en el crono el ciclista de Burgos, Martín Mata, con un acumulado total de 1 hora 23 minutos y 14 segundos (1h23’14») que le ha pasado los talones en los dos tramos cronometrados de la etapa. Ha cerrado el podio con un tiempo total el deportista suizo Nikolas Ginter con 1 hora, 23 minutos y 16 segundos (1h23’16»).

Las campeonas femeninas

En el cuadro femenino, emoción y el mejor nivel deportivo con el dominio incontestable de Michela Santini. La corredora del Team Stefan no dio opción a sus rivales, liderando el pelotón con un tiempo acumulado de 1 hora, 35 minutos y 46 segundos (1h35’46»). Logró ponerse en cabeza en el primer crono con 27 minutos y 26 segundos (27’26») y ya no tuvo rival, consolidándose con 1 hora 8 minutos y 20 segundos (1h8’20») en el segundo desafío del día. La alemana Sandra Kannacher le ha mantenido el pulso a la competición con gran regularidad, firmando la segunda plaza con registros con un tiempo total de 1 hora 39 minutos y 23 segundos (1h39’23»). Por su parte, Manuela Muresan, del CD Seven Pro Cycling e icónica ganadora de esta prueba, logró asentarse en la tercera posición tras una batalla de tiempos muy ajustada, cerrando crono con 1 hora, 42 minutos y 5 segundos (1h42’5″) de tiempo final.

Los campeones Junior

La juventud también reclamó su cuota de protagonismo en esta etapa inaugural a través de la categoría Junior, que se decidió a una única carta en el recorrido de Ayagaures. Néstor Herrera, del equipo GC Bike, se alzó con el triunfo masculino con un tiempo de 23 minutos y 43 segundos (23’43»), acompañado en lo más alto del podio con su homóloga femenina, la campeona Alexia Espino del G7 Bike, que se llevó la victoria tras completar el tramo en 32 minutos y 5 segundos (32’5″).

El reto decisivo: la subida de Tirajana

La emoción llegará con la disputa de la segunda y definitiva etapa de la EPIC Gran Canaria 2026 con un circuito de 75 kilómetros que tendrá como gran protagonista el crono 3 en la emblemática Subida a Tirajana. Este tramo de 22 kilómetros con final en Tunte no solo es una de las rutas más populares y queridas por los ciclistas en Gran Canaria, sino que se alza como el juez de paz decisivo para el título, caracterizándose por un paisaje único que pondrá a prueba la resistencia de los/as líderes.

Tras coronar en las cumbres de Tirajana, los ciclistas emprenderán el regreso hacia el Hotel Riu Palace Maspalomas para fundirse en su fiesta de clausura, que ya es seña de identidad de esta prueba. En la meta, el esfuerzo y el trabajo de ciclismo en los pedales será recompensado con una explosión de color y ritmo con batucadas, drags y baile en vivo. Celebrando por todo lo alto el cierre de una experiencia deportiva inolvidable en la isla.