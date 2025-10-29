La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias anuncia cierres nocturnos y desvíos en la GC-20, en el municipio de Arucas (Gran Canaria)

Obras en la GC-20 obligarán a modificaciones que supondrán cierres nocturnos y desvíos en la carretera en Arucas (Gran Canaria). Los cortes están previstos para las noches del domingo 2 y lunes 3 de noviembre.

Los cierres y desvíos se realizarán el domingo 2 de noviembre y lunes 3 de noviembre / Google Maps

Estos trabajos están encaminados a realizar acondicionamiento en la circunvalación del término municipal con trabajos de soterramiento. Los desvíos de la GC-20 se realizarán en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y PK 4+870.

La entrada y salida de la carretera de Visvique, GC-43, estará cerrada completamente. Se hará en horario nocturno entre las 22:00 horas y las 6:00 horas.

Alternativas por las modificaciones de la GC-20

Las vías alternativas para los conductores que se establecen son:

Desde la GC-3, acceso a Santidad-Cardones por la GC-300 y GC-303 hasta incorporarse a las GC-43.

Desde Firgas, por la GC-30 hasta la GC-240 y finalmente la GC-43.

Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria, se ruega a los conductores extremar las precauciones para evitar accidentes y atender a la señalética de la vía.