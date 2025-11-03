El ayuntamiento de Mogán ha recaudado en menos de un año más de 660.000 euros por el impuesto turístico y recomienda implantarlo en todas las islas

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, propone al Gobierno de Canarias que implante la tasa turística a raíz de los beneficios que le ha traído a las arcas municipales.

Onalia Bueno, Alcaldesa de Mogán.

En menos de un año Mogán ha recaudado más de 660.000 euros, con los 15 céntimos que cobra por turista y día. Según Bueno, este impuesto no ha provocado una disminución de las cifras turísticas. La edil recomienda su aplicación al Gobierno de Canarias.

Mogán recomienda al Gobierno de Canarias implantar la tasa turística.

Un impuesto que ya tienen otras comunidades autónomas, indica Bueno, y sugiere para Canarias con la recepción anual de 18 millones de turistas, es una «potencia mundial», subraya.

Algunas de las necesidades básicas de Canarias, subraya, quedarían cubiertas con este impuesto, «sobre todo al medio ambiente, al ciclo integral del agua y a todo aquello que reivindicamos los canarios pero para lo que no llega el dinero».

Más beneficios

Bueno ha presentado los resultados del tiempo que lleva aplicándose la tasa. Este impuesto comenzó a aplicarse mucho más tarde de su aprobación por un recurso judicial de los empresarios.

Según, la alcaldesa, en términos generales los beneficios en un año, rondarían el 1.400.000 euros. Una cifra a la que habría que añadir la recaudación de los alojamientos turísticos que aún no la han hecho efectiva.

El dinero recaudado se destinará a la mejora de los servicios públicos en las zonas turísticas o a las infraestructuras de esos lugares.

Otro municipios, como La Laguna, La Oliva y Puerto del Rosario se planean tener su propia tasa.

El Ayuntamiento de Mogán plantea la posibilidad de elevar la cuantía de su tasa turística, pero para hacerlo espera a que se dicte sentencia sobre el recurso planteado en su contra.



