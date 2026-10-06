El hallazgo se suma a la reciente detección de Aedes albopictus en Motor Grande. Sanidad refuerza las inspecciones y pide colaboración ciudadana

La Consejería de Sanidad ha confirmado la presencia de mosquitos Aedes aegypti en el Pueblo de Mogán, en Gran Canaria. Una alerta ciudadana por picaduras en una vivienda permitió iniciar la investigación. Tras identificar las larvas, Salud Pública ha reforzado la vigilancia para delimitar su presencia.

Esta detección se suma a la notificación de Aedes albopictus de la pasada semana en Motor Grande, dentro del mismo municipio. Las evidencias disponibles apuntan a una introducción accidental y puntual del nuevo mosquito mediante materiales que podrían contener huevos.

Una alerta vecinal permitió detectar las larvas

El episodio comenzó con un aviso al correo del sistema de vigilancia entomológica. Una persona comunicó picaduras de mosquitos en una vivienda del casco urbano.

Detectan mosquitos Aedes aegypti en Gran Canaria / Archivo RTVC.

A continuación, técnicos del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales de la ULL y del Área de Salud de Gran Canaria inspeccionaron el inmueble. Allí recogieron varias larvas compatibles con el género Aedes.

Posteriormente, el laboratorio de Entomología Médica de la ULL identificó las larvas como Aedes aegypti. Hasta el momento, las notificaciones de picaduras y presencia de mosquitos se limitan a la finca que originó la alerta.

Más trampas e inspecciones en la zona

Tras confirmar el hallazgo, los equipos colocaron distintos tipos de trampas en la vivienda y su entorno. Además, reforzaron las inspecciones y la información vecinal.

El protocolo contempla instalar más trampas e incrementar la frecuencia de los muestreos. Estas actuaciones permitirán conocer el grado de dispersión del mosquito.

Asimismo, Salud Pública, la ULL y el Ayuntamiento de Mogán coordinarán las labores de limpieza y control. También informarán a vecinos, instituciones y empresas sobre cómo eliminar posibles criaderos.

Eliminar el agua acumulada ayuda a evitar criaderos

Las hembras necesitan sangre para reproducirse y pequeñas acumulaciones de agua para completar el desarrollo de sus crías. Incluso un tapón de botella puede convertirse en un criadero.

Por ello, Sanidad recomienda eliminar encharcamientos y colocar boca abajo los recipientes vacíos del exterior. También aconseja llenar de arena los platos de las macetas o vaciarlos y limpiarlos semanalmente.

Además, pide renovar diariamente el agua de floreros y bebederos, tapar los depósitos y mantener las piscinas cloradas y con recirculación diaria. La limpieza de desagües y bandejas de aire acondicionado también ayuda a prevenir la proliferación.

Canarias mantiene la vigilancia frente a mosquitos invasores

Canarias cuenta desde 2013 con un sistema de vigilancia entomológica en puertos y aeropuertos. Su objetivo consiste en detectar precozmente mosquitos invasores, sus huevos y sus larvas.

Desde entonces, Sanidad ha dado por erradicados episodios de Aedes aegypti en Fuerteventura, La Palma y El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. También ha cerrado episodios de Aedes albopictus en Tacoronte y en el barrio capitalino de la Vuelta de los Pájaros.

Sin embargo, continúan abiertos otros episodios en Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y La Gomera. Por ello, Sanidad insiste en la colaboración ciudadana para localizar ejemplares y eliminar puntos de cría.