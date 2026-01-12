Un motorista herido tras sufrir un accidente en El Sauzal

El accidente se produjo al colisionar una moto contra un coche en la carretera TF-5, a la altura de El Sauzal, y en sentido Santa Cruz de Tenerife

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. Imagen de archivo.



Un motorista sufre heridas de diversa consideración después de tener un accidente en la carretera TF-5, a la altura del municipio de El Sauzal. El accidente se produjo al chocar la moto con un vehículo en dirección Santa Cruz de Tenerife.

El afectado, un motorista de 41 años ha sido trasladado con varios traumatismos de carácter moderado al Hospital Universitario de Canarias.

Importantes retenciones

El accidente está provocando importantes retenciones en dirección a la capital insular. Según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro se produjo sobre las 8 de la mañana. El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al herido en lugar para después trasladarlo en una ambulancia con soporte vital básico hasta el centro hospitalario.

La Guardia Civil ha estado coordinando el tráfico junto con la Policía Canaria y se ha encargado de instruir las diligencias.

El tráfico se ha podido reestablecer después de que el personal de carretera del Cabildo de Tenerife ha estado limpiando la vía.