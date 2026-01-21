El tren circulaba entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Cataluña), cuando ha chocado contra un muro que cayó sobre la vía, probablemente por las lluvias

El maquinista de un tren de Rodalies ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes noche el convoy contra un muro de contención que ha caído a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Cataluña), a causa del temporal.

El accidente se ha producido hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días, cuando un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). Lorena Sopêna / Europa Press

El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha explicado Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat.

En el choque ha muerto el maquinista del tren y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios. Según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cinco personas han resultado heridas graves, seis menos graves y 26 leves.

Investigación abierta

La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès y los Mossos d’Esquadra se han desplazado al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las primeras gestiones de investigación.

Se da la circunstancia de que este accidente se ha producido poco después de que otro tren descarrilara en Cataluña a causa del temporal. Este otro incidente se ha registrado en la línea R1, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), cuando un Rodalies se ha salido de la vía al colisionar con una roca caída en el raíl.

En este tren, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

Ante esta situación, Adif ha decidido suspender la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Cataluña. El restablecimiento del servicio se producirá «una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura».

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisaron este martes por la noche mediante convoyes toda la red para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal.

Según ha explicado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, se trata de unas maniobras de inspección que se llevan a cabo mediante convoyes de tren en los que únicamente viajan maquinistas, acompañados de gestores de infraestructuras ferroviarias, para inspeccionar las vías y comprobar que se puede circular con seguridad.

Pendientes del accidente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, está siguiendo «con atención» el accidente de Gelida.

Illa se ha mantenido en contacto con el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior, Núria Parlon, que se han desplazado hasta la zona, al igual que el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue «muy atento» las informaciones y la evolución de los trabajos de emergencia.

«Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias», ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha lamentado la muerte del maquinista del tren en un mensaje en esta misma red social que ha titulado con la frase: «Esto es demasiado».

Y es que este accidente se produce tan solo dos días después del trágico choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con la muerte de 42 personas y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha solidarizado con las víctimas del accidente de Gelida y ha escrito en X: «Semana negra».