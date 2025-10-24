Un muro protegerá El Remo de las embestidas del mar

El Cabildo de La Palma construirá una escollera de protección en la entrada sur de El Remo para frenar la erosión y reforzar la seguridad

El Remo tendrá un muro de contención para protegerlo de las embestidas del mar.

El proyecto de la escollera se construirá en la carretera LP-213 en la entrada sur de El Remo. El Cabildo de La Palma acaba de aprobar su ejecución para proteger esa zona de la erosión.

Ese muro facilitará la accesibilidad de los vecinos y turistas a este núcleo costero de Los Llanos de Aridane.

El presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, ha destacado la obra, con una inversión de 191.778 euros, responde “al compromiso del Cabildo con la conservación y mejora de las infraestructuras viarias, especialmente en áreas de alto valor estratégico”.

Reforzar la parte marítima

El consejero de Obras Públicas, Darwin Rodríguez, ha resaltado que la escollera reforzará el margen marítimo de la vía con un muro de contención diseñado para resistir la acción del mar y evitar daños estructurales.

Para el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, con esta obra se cumple con una demanda de los colectivos vecinales de El Remo.

Este proyecto saldrá a información pública durante 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Según lo previsto, si no se presentan alegaciones será aprobado inmediatamente. ,

Un núcleo que quedó aislado durante la erupción del volcán Tajogaite y que poco después ha ido recuperando la normalidad. En abril de 2022, los vecinos pudieron regresas a sus casas, 8 meses después de la erupción volcánica.