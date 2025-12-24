Navidad con sabor a tradición canaria, en ‘Como en Casa’

El programa presenta un especial navideño con un banquete en el Hotel Agáldar el día de Navidad

El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria, ‘Como en Casa‘ celebra la Navidad a través de los valores culinarios más tradicionales y un especial muy navideño que viene cargado de sorpresas. El espacio protagonizado por Kiko Barroso y Catha González llevará a la audiencia este jueves 25 de diciembre hasta la ciudad de Gáldar.

A partir de las 19:50 horas del día de Navidad, ‘Como en Casa’ traerá un especial navideño que viene cargado de magia e ilusión. En el Hotel Agáldar, ubicado en la gran ciudad de las luces navideñas, entre muérdagos y adornos navideños, Kiko y Catha recordarán su infancia a través de los ojos de sus familiares y prepararán, junto a tres chefs de distinto estilo, un gran menú para estas cenas o almuerzos navideños. Las calles de Gáldar se llenarán de luz, amor y tradición isleña en este especial único.

Castañas y piñas asadas en la antesala de la Navidad

Un día antes, el martes 23 de diciembre, ya empezará a oler a Navidad en ‘Como en Casa’ con las tradicionales castañas y piñas asadas con un toque gourmet que se ofrecen el puesto callejero y artesanal de Castañas y Piñas asadas Chonpepe, que presenta los sabores tradicionales de la navidad al estilo gourmet en el Centro Comercial Los Alisios. A través de sus fabulosas recetas, Fernando Sánchez combina majestuosamente ingredientes como el queso o la crema de pistacho con estos dos productos que representan los aromas de la Navidad.