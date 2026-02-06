La formación nacionalista asegura que el Gobierno de Canarias ha realizado una mala gestión de fondos europeos y tendrá que devolver a Bruselas más de 500 millones de euros

Declaraciones: Luis Campos, portavoz parlamentario de NC-BC

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció este viernes el “fracaso histórico” del Gobierno de Fernando Clavijo en la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como en la ejecución de los presupuestos, sin precedentes en los últimos 12 años.

El portavoz parlamentario y la diputada de NC-BC, Luis Campos y Esther González, afirmaron que el Ejecutivo de CC y el PP devolverá más de 500 millones de euros a la Unión Europea (UE), que entre 3.000 y 3.500 millones de euros se quedaron sin ejecutar entre los presupuestos de 2023 y 2025 y que habrá un ajuste en las cuentas de 2026 de 445 millones de euros, que suponen recortes en los servicios públicos esenciales por incumplir la regla de gasto y declararse en rebeldía al negarse a cumplir la ley estatal de 2012.

Según informa un comunicado de la formación nacionalista, es “uno de los mayores escándalos económicos y políticos” del Archipiélago. “Canarias no tiene un problema de recursos, tiene un problema de desgobierno. El principal responsable del maltrato a esta tierra no es Europa ni el Estado, sino Fernando Clavijo y su Gobierno, una auténtica máquina de perder dinero y de no resolver los problemas de la ciudadanía”.

El portavoz parlamentario y la diputada de NC-BC, Luis Campos y Esther González. Imagen cedida por NC-BC

500 millones de vuelta a Bruselas

Luis Campos anunció que el Ejecutivo de las dos derechas canarias tendrá que devolver más de 500 millones de euros a Bruselas, con intereses de demora, a partir del próximo 31 de agosto que expira el plazo, como consecuencia directa de la mala gestión de los fondos MRR. “No hablamos de ejecutar sino de devolver dinero que Canarias necesita urgentemente” para inversión pública, servicios sociales, educación y sanidad, principalmente.

Indicó que esta situación fue advertida reiteradamente por NC en el Parlamento, especialmente en las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Clavijo. “Primero se rieron, después lo negaron y, más tarde, intentaron justificarse diciendo que otras comunidades también iban mal. Hoy sabemos que no era verdad y que Canarias está a la cola de todo el Estado”, denunció.

Según datos oficiales del Ministerio de Economía, Canarias sólo ha ejecutado el 40 por ciento de los MRR, con un 37,11 por ciento aún sin asignar a diciembre de 2025. Esta realidad, añadió el portavoz parlamentario, hace “materialmente imposible ejecutar” en los próximos seis meses “lo que no se ha hecho en cinco años”.

De los 1.727 millones de euros totales asignados al Archipiélago, CC y el PP deberán implementar más de 1.000 millones de euros antes del próximo mes de agosto. Algo que NC-BC considera “absolutamente irreal”. Campos señaló que el gabinete de Clavijo ya devolvió 21,5 millones de euros en 2024 y 26,1 millones de euros en 2025. Cantidades que se sumarán a los más de 500 millones de euros que se perderán a partir del próximo verano.

Destacó además que el problema “no es de recursos, sino de gestión” ya que, el Ejecutivo de progreso de la pasada legislatura, dejó “toda la maquinaria preparada”. Con todo eso en marcha, “este Gobierno ha empeorado los resultados”, reprochó.

Récord de inejecución

Nueva Canarias demostró además la “grave” inejecución presupuestaria del gabinete de CC y el PP. En 2023, según Luis Campos, se dejaron de gastar 1.090 millones de euros y en 2024 otros 1.289 millones de euros. Con una previsión similar para 2025, la cifra total se eleva a entre 3.000 y 3.500 millones de euros.

Entre 2013 y 2024, la peor ejecución presupuestaria es la correspondiente al último año citado con un 89,52 por ciento.

Para Nueva Canarias, especialmente alarmante es la situación de las inversiones públicas. En 2024, de un crédito de 2.360 millones de euros, únicamente se ejecutaron 1.293 millones de euros, apenas un 54 por ciento. “El peor dato de toda la historia democrática de Canarias” ya que se dejaron de gastar el 45 por ciento de los fondos previstos para unas inversiones, que “necesita nuestra tierra”, remarcó el portavoz parlamentario.

Recortes próximos

Esther González se centró en el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 por un montante de 445 millones de euros, según la Intervención General del Estado. “No es un error contable, es gastar más de lo que la ley permite”, explicó.

Recordó que la citada regla es una “obligación” legal, aprobada en 2012 por el PP de Rajoy y la consejera canaria Matilde Asián, y que su incumplimiento tiene “consecuencias directas” para las canarias y los canarios. El exceso, como mantuvo, “se descontará del presupuesto de 2026, que disminuirá, con respecto a 2025, en unos 115 millones de euros, contado el reintegro de los MRR.

Censuró que Asián se haya declarado en rebeldía al anunciar que se niega a cumplir la regla de gasto en 2024, 2025 y 2026, lo que supone que se traslada el problema al futuro y a la ciudadanía en forma de recortes en servicios públicos esenciales. “Gobernar es planificar, no gastar sin control y pasar la factura a los que vengan después”, recriminó Esther González.

Para Nueva Canarias–Bloque Canarista, la conclusión es clara. “Canarias no tiene un problema de recursos, tiene un problema de desgobierno”. El principal responsable del “maltrato a nuestra tierra”, para el nacionalismo progresista, “no es Europa ni el Estado, sino Fernando Clavijo y su Gobierno, una auténtica máquina de perder dinero y de no resolver los problemas de la ciudadanía”, según Luis Campos.