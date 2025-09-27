El Consejo Político Nacional de Nueva Canarias (NC), que se ha reunido este sábado, ha establecido plazos para la elección de las nuevas direcciones y analizado la situación de las islas en materia de igualdad, sanidad y vivienda

Nueva Canarias (NC) considera «cínica» la propuesta de Municipalistas Primero Canarias de presentar una candidatura unificada al Congreso y al Senado que reúna a los partidos del archipiélago de cara a las próximas elecciones generales para defender los intereses de las islas.

Informa RTVC.

El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, ha recordado este sábado que la proposición parte de «quienes han destruido, se han ido y han roto un espacio político y una organización que costó construir durante muchísimo tiempo», los mismos que «ahora vienen a hacer llamamiento de unidad y de reestructuración».

Dentro de NC hay quienes consideran que «no se puede ir con los pirómanos que incendian cuando luego piden ayuda o generan espacios para la reforestación», ha dicho Campos.

Asimismo, ha destacado que, en este momento «no se dan las condiciones, hay muchas heridas abiertas para generar espacios de diálogo de trabajo«, y en Municipalistas Primero Canarias están integrados «23 tránsfugas, 23 personas que han traicionado a Nueva Canarias y a sus militantes».

NC considera «cínica» la propuesta de confluencia de Primero Canarias para la selecciones. El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, en una foto de archivo.

Espacios de confluencia

Campos ha asegurado que Nueva Canarias seguirá trabajando para generar espacios de confluencia y decidirá si concurre junto a otras fuerzas políticas a las próximas elecciones «cuando llegue el momento» y sin improvisaciones. «Decidiremos con quién ir y con qué programa ir en función de lo que decidan nuestros órganos, en función de lo que decida nuestra la dirección de Nueva Canarias», ha insistido.

Campos ha recordado que el Congreso Nacional de NC celebrado en julio pasado acordó «generar espacios de confluencia con la izquierda canaria, con las organizaciones que tienen su centro de soberanía y de decisión en Canarias, pero no cualquiera».

Se hará con aquellas que apoyan el progreso, con las que defienden la igualdad, las políticas de defensa de lo público, la democracia, el autogobierno, «no con cualquier organización política, por muy nacionalista que se llame».

Pues existen tanto «los falsos nacionalismos de Coalición Canaria» como otras organizaciones que se autodenominan nacionalistas, «pero ni son nacionalistas ni son de izquierda ni de centro, y si me apuran, ni de derecha, rozan la extrema derecha», según el secretario general de NC.