Primero Canarias propone a CC y NC una candidatura unificada para Congreso y Senado

La formación liderada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández, Primero Canarias, propone una candidatura conjunta que unifique a las tres fuerzas nacionalistas

Municipalistas Primero Canarias, el nuevo proyecto político que lideran Teodoro Sosa y Óscar Hernández, ha propuesto este viernes presentar una candidatura unificada al Congreso y Senado que reúna a los partidos Coalición Canarias y Nueva Canarias de cara a las próximas elecciones generales, con el fin de defender los intereses de las islas en Madrid.

Inauguración de la sede de Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC

Mesa de Unidad Canaria

La formación ha explicado en un comunicado que la iniciativa consiste en crear una «Mesa de Unidad Canaria para una posible confluencia nacionalista». La propuesta se formalizará en el congreso constituyente de Primero Canarias, el 17 y 18 de octubre. Estarán invitados Coalición Canaria, Nueva Canarias y los partidos locales independientes de las ocho islas.

El partido, creado el pasado mayo, aspira a que dicha propuesta sea «un movimiento abierto y plural». Quieren que reúna a personas de distintas islas y diferentes sensibilidades políticas «en torno a la defensa de Canarias como máxima prioridad».

Objetivos

Según Primero Canarias, el primer objetivo es «conformar una candidatura unificada que pueda alcanzar la máxima representación posible en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con el fin de defender con fuerza los intereses de Canarias en Madrid«.

Para ello, el presidente de la Comisión Gestora del partido, Óscar Hernández, «espera conseguir el apoyo de las bases de Primero Canarias en el congreso constituyente de esta formación».

Presentación

Trabajarán para conseguir el respaldo a esa confluencia electoral por parte de Coalición Canaria, Nueva Canarias y los partidos insulares y municipales de las ocho islas. Están invitados al acto de clausura del evento en el que podrán escuchar la propuesta de crear la «Mesa de Unidad Canaria» durante la intervención final de Hernández.

Primero Canarias ha reiterado que desde su creación defiende la premisa de anteponer «los intereses de Canarias y de su gente por encima de cualquier otra consideración personal o partidista«.

Con esta iniciativa buscan «construir un programa y una candidatura de cara a las elecciones generales que convierta la diversidad de pensamientos y opiniones en una verdadera fuerza transformadora. Que sea capaz de convencer al electorado de la necesidad de recuperar la fuerza de Canarias en Madrid».

Para Primero Canarias, esta propuesta es también «una opción estratégica frente al hartazgo de la ciudadanía y el peligroso auge de la ultraderecha. Ofreciendo al electorado una alternativa centrada en la defensa del archipiélago».