El Gobierno nórdico ha comentado que la elección del «premio Nobel de la Paz es independiente» de las cuestiones políticas

Tres días después del fallo del Comité Noruego sobre el Premio Nobel de la Paz, a Corina Machado, el Gobierno de Venezuela anuncia el cierre de su Embajada en Oslo. El ejecutivo nórdico ha calificado tachado de «lamentable» la decisión de las autoridades venezolanas.

Por si se tratara de una represalia por la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ha apuntado que dicho galardón es «independiente» de las consideraciones políticas.

Los miembros del Comité Noruego han valorado en Machado, «incansable esfuerzo por promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. La han colocado como “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela” y “figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”.

Al margen de cuestiones políticas

Un representante del Ministerio de Exteriores noruego ha considerado «el premio Nobel de la Paz es independiente del Gobierno noruego». El portavoz del gobierno noruego ha comentado que han cerrado la Embajada «sin ningún tipo de explicación».

También, ha afirmado que pese a las «diferentes posturas» que puedan existir con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, seguirán «comprometidos para mantener un diálogo abierto con Venezuela».

Por su parte el Gobierno venezolano dice que el cierre de la Embajada forma parte de una «reestructuración integral de su Servicio Exterior». Una postura con el fin de «defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial». Además han planteado potenciar las relaciones diplomáticas con África.