Termina 2025 y comenzamos año nuevo. Hemos vivido 365 días de actualidad en rtvc.es. Un año en el que hemos crecido junto a los lectores y gracias a su confianza más de un 16 % respecto a 2024. Casi cuatro millones de usuarios activos este año nos han dado el respaldo. Ahora que termina el año hacemos balance y queremos compartir qué ha sido lo más visto en la web y redes sociales de RTVC.

Canarias ha sido testigo de acontecimientos que han captado la atención de la audiencia de Televisión Canaria, La Radio Canaria y de los lectores de rtvc.es, el portal web de la cadena pública canaria.

Las noticias relacionadas con el tiempo, el clima, las situaciones generadas por las intensas lluvias y por las olas de calor, también han convertido a rtvc.es en el medio de comunicación de referencia en web pero también en las redes sociales.

Pero también nuestra fiesta más internacional, con los carnavales de las islas, RTVC es el portal de referencia para hacer seguimiento a toda la actualidad del carnaval y ver los concursos y actos más destacados con un gran despliegue en digital, en Televisión Canaria y en La Radio Canaria.

En este 2025 hemos dado un paso más en la web de rtvc.es con el mundo del deporte. La apuesta de Televisión Canaria por retransmitir los partidos en directo de la UD Las Palmas y del CD Tenerife hacen que los partidos de esta temporada 25-26 puedan verse y escucharse con acento canario. Además en la web hemos incorporado los resultados en vivo, el minuto a minuto al instante y mucho más despliegue en torno a los equipos canarios y las categorías en las que disputan la competición. Todo ello ha convertido, desde el inicio de la temporada en septiembre, al portal de RTVC en un lugar de consulta habitual para los aficionados al deporte.

Año de Bajadas

Ha sido un año en el que Canarias ha estado muy unida en torno a nuestras tradiciones, la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro, la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife y la Bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Vecindario han reunido a miles de personas. Muchas canarias y canarios que viven fuera de las islas se han reencontrado con sus orígenes. Unas citas que van más allá de lo religioso y que suponen una unión cultural de las ocho islas del archipiélago canario.

Momento de la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro este 2025

La Virgen de las Nieves realizó de nuevo su Bajada en este 2025

La Virgen de Candelaria en su peregrinación a la capital tinerfeña en octubre de este año

La imagen de la Virgen del Pino en el barrio de Miraflor en Teror / Diócesis de Canarias

Carnaval

Entre las noticias que más impresiones y clics han tenido este año, y siguen generando interés, tienen que ver con las fechas del Carnaval en Canarias. Saber cuándo y dónde se celebrarán los principales actos del carnaval genera un gran interés entre la audiencia.

Conocer quién fue la elegida como Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y quién se coronó como Drag Queen en Las Palmas de Gran Canaria, han sido de los temas más consultados.

En la imagen Elízabeth Ledesma Laker, con la fantasía “Conexión”, diseñada por Alexis Santana, es la Reina Adulta 2025. / Archivo Europa Press Drag Ármek se alzó con el título de Drag Queen 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

Borrascas: Olivier, Claudia y Emilia

En el mes de abril la borrasca Olivier fue protagonista. Una borrasca que tuvo gran impacto y que dejó intensas precipitaciones en Canarias en muy cortos periodos de tiempo. A su paso dejó inundaciones y los servicios de emergencia emitieron alerta de riesgo de inundaciones en 25 municipios de Canarias.

Intenso oleaje con motivo de la borrasca Claudia en Lanzarote / Archivo

La borrasca Claudia que afectó a Canarias en el mes de noviembre ha sido otro de los contenidos más consultados en rtvc.es. Las incidencias, la evolución del tiempo, la suspensión de clases, y cómo estaba cada rincón de Canarias con las intensas lluvias volvieron a convertir a RTVC en la fuente más fiable como servicio público que somos para acercar a la ciudadanía la última hora de la emergencia.

Otra borrasca de gran impacto y más reciente, en diciembre, ha cerrado el año. Emilia dejó fuertes vientos, lluvias pero también nieve. La estampa más invernal se ha visto en Tenerife y en las cumbres de Gran Canaria para terminar este 2025. Incluso en Tenerife esta nevada ha sido de récord porque una nevada como ésta no se veía desde 2016.

Intensa nevada la que dejó Emilia a su paso por Canarias. En la imagen el Teide con una nevada que no se recordaba desde 2016 / RTVC

Apagón

Este 2025 también pasará a la historia por el apagón general que sufrió España el 28 de abril. Un apagón del que Canarias en principio se «salvó» por las particularidades del sistema eléctrico en las islas, aunque sin embargo, sí que sufrimos otras consecuencias colaterales de ese apagón. Una de esas consecuencias fue la caída masiva de todo el sistema de comunicaciones.

MADRID, 28/04/2025.- Usuarios se agolpan en el intercambiador de transporte público de Chamartín, en Madrid / EFE/Juan Carlos Hidalgo Apagón del 28 de abril en el interior del metro/EFE

Enjambre sísmico

Canarias, territorio volcánico, y cada vez un mayor interés por conocer nuestro origen geológico pero también mayor concienciación de que una erupción es un fenómeno natural real que puede darse en las islas. En el recuerdo está la erupción del volcán de La Palma. Esta circunstancia ha llamado la atención sobre los enjambres sísmicos, que se registran de forma esporádica en las islas, y que los científicos siguen con atención pero que no revelan síntomas inmediatos de una posible erupción.

Los contenidos sobre estos fenómenos también se han colocado entre lo más visto en nuestro canal de youtube @informativostvc

Princesa Leonor

Canarias también ha entrado en la historia del país. La futura Reina de España, la princesa Leonor, inició su entrenamiento militar a bordo del Juan Sebastián Elcano y tras partir de Cádiz su primera parada fue en Gran Canaria.

Muere el papa Francisco y la Iglesia elige como nuevo Papa a León XIV

Muere el papa Francisco y la Iglesia Católica eligió a un nuevo Papa a León XIV.

El 21 de abril murió el papa Francisco, el primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia, falleció a los 88 años. Su papado se inició en 2013 y se caracterizó por un enfoque pastoral centrado en la inclusión, la justicia social y el diálogo.

El Papa Francisco murió a los 88 años el 21 de abril

El 8 de mayo se consiguió la fumata blanca en un cónclave que fue corto. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido nuevo papa. Se convirtió en el primer pontífice norteamericano de la Iglesia Católica. El cardenal de 70 años escogió el nombre de León XIV para su papado.

El cardenal Robert Prevost, Papa León XIV, el Papa número 267 de la historia, comparece ante sus fieles, en el balcón de la Basílica de San Pedro, a 8 de mayo de 2025, en La Ciudad del Vaticano (El Vaticano). / Europa Press

Quevedo y Los Gofiones

En mayo en el Estadio de Gran Canaria el cantante Quevedo dio un concierto multitudinario y una de las sorpresas de la noche y que más virales se hizo fue el momento de la subida al escenario del emblemático grupo grancanario de Los Gofiones.

Viaducto de Guiniguada

Mucho interés también tuvieron las imágenes de la prueba de resistencia del viaducto de Guiniguada. Una prueba que llamaba la atención con treinta camiones sobre el viaducto.



