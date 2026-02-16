La nueva entrega invitará a la reflexión y al respeto por la diversidad, a las 22:30 horas, con historias reales de personas que superan barreras

El programa ‘Noveleros’ de Televisión Canaria, que se emite el próximo martes 17 de febrero,a las 22:30 horas, tendrá como título’Mentes especiales’, un programa que pone el foco en la diversidad mental y en la capacidad de las personas para vivir a pleno rendimiento más allá de cualquier diagnóstico.

En este episodio, cuatro protagonistas demuestran que una condición particular no define quiénes somos ni limita nuestras aspiraciones y a través de sus testimonios visibilizarán realidades diversas, romperán estigmas y evidenciarán que el talento, la fortaleza y la ilusión forman parte de cada una de sus historias. Los protagonistas son Carolina, Daniel, Esther y Javier.

Esquizofrenia, autismo, TDAH y ansiedad

Carolina fue diagnosticada de esquizofrenia en 2018 y sufrió en primera persona el estigma asociado a su enfermedad, una experiencia la impulsó a escribir el libro ‘Mi enfermedad no me define’, donde refleja que su diagnóstico no supone un impedimento para disfrutar la vida al máximo.

Daniel, por su parte, recibió el diagnóstico de autismo en la infancia, sin que ello frenara sus metas, y actualmente estudia Animación 3D y Videojuegos en Tenerife y ha creado AutiStok, una aplicación destinada a ayudar a otras personas con trastorno del espectro autista. Con el apoyo constante de su madre, Daniel representa un ejemplo claro de que las barreras existen para superarse.

En el caso de Esther, el TDAH ha estado presente desde siempre, aunque el diagnóstico llegó en la edad adulta. Es maestra, psicopedagoga y madre, y sacó adelante en solitario a sus tres hijos, también diagnosticados de TDAH y Asperger. A partir de su experiencia personal y profesional creó un gabinete de apoyo para jóvenes con estas condiciones, convencida de que nada debe convertirse en un límite para su desarrollo.

También Javier convivió desde niño con una ansiedad que se transformó en una barrera invisible y condicionó su vida cotidiana. El miedo y el aislamiento marcaron su trayectoria hasta que descubrió la terapia con caballos de Alexis. Gracias a este acompañamiento y al respaldo constante de su entorno, logró recuperar la confianza, volver a salir, viajar y disfrutar sin que la ansiedad determine su día a día.

Reflexión y respeto por la diversidad

Con ‘Mentes especiales’, Noveleros invita a la reflexión y al respeto por la diversidad, con cuatro reportajes que muestran historias reales de personas que afrontan sus retos con valentía y determinación.

Noveleros es un formato de Suelta el Mando Factoría Audiovisual con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León.