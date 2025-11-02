El Tacoronte logra salir del descenso, mientras Ingenio y Gáldar se afianzan en la zona alta y solo el Lanzarote cede en su visita a Galicia

Una nueva jornada para los equipos canarios de balonmano / Balonmano Ciudad de Tacoronte

El balonmano canario vivió una jornada favorable en el grupo A de la Primera División Nacional de balonmano, con tres triunfos y una sola derrota. El Ciudad de Tacoronte consiguió una victoria esencial para salir del descenso al imponerse al Lalín. Mientras el Ingenio y el Gáldar refrendaron su buen momento con triunfos solventes que los mantienen en la parte alta de la tabla. Solo el Lanzarote Ciudad de Arrecife tropezó en su visita al Carballal, cediendo terreno en la lucha por el liderato.

El Tacoronte toma aire

El conjunto tinerfeño del Sermarther Ciudad de Tacoronte se impuso al Lalín de Galicia por dos goles de diferencia (33-31), y le permite salir del descenso.

Los tinerfeños llevaron el control del encuentro en la primera mitad, retirándose al descanso con una relativa ventaja, que hacía soñar al Ciudad de Tacoronte de cara al segundo tiempo (18-15).

El Lalín nunca bajo los brazos, y por momentos tuteo al Tacoronte, que tuvo que multiplicarse para frenar los contragolpes visitantes. El Lalín logro empatar el encuentro a falta de cinco minutos para el final (29-29).

El Ciudad de Tacoronte no se hundió y logró ponerse por delante (32-30). El visitante Martín puso contra las cuerdas a los locales al recortar diferencias (32-31).

La emoción se mantuvo, y a falta de 19 segundos el local Javier García puso el definitivo 33-31, que le permite al Ciudad de Tacoronte sumar su segundo triunfo en la Liga, y salir de los puestos de descenso. Markel Moreno del Tacoronte autor de siete goles, se convirtió en el máximo goleador del partido.

Triunfo con autoridad del Ingenio

Los equipos grancanarios salieron airosos de sus confrontaciones a lo largo de este fin de semana, el Ingenio se pone segundo, a dos puntos del líder Valinox Novás, tras derrotar a domicilio al Ribeiro Rodosa Ourense (35-40).

El Ingenio se retiró al descanso con la ventaja de cinco goles (12-17). Su control sobre los gallegos, le permitió al Ingenio en el segundo tiempo, mantener su ventaja, para apuntarse un trabajado triunfo, que le deja en un decoroso puesto al termino de esta octava posición.

El Gáldar impone su ritmo

Por su parte el Dasatascos Jumbo Gáldar saco adelante su partido en la isla de Gran Canaria al derrotar al Cañiza por treces goles de diferencia (35-22). Al descanso los grancanarios ganaban de seis (19-13). Con este triunfo el Gáldar sube hasta la cuarta posición, sus jugadores Gonzalo Matías autor de siete tantos y Cayetano Elías con seis, fueron claves en el triunfo de los grancanarios.

Tropiezo del Lanzarote en Galicia

El Lanzarote Ciudad de Arrecife fue el único de los equipos canarios que perdió en la presente jornada, su derrota ante el Granitos Ibéricos Carballal (31-27) en tierras gallegas, supone un paso atrás de los lanzaroteños, que bajan a la tercera posición al sufrir su segunda derrota en la Liga. Al descanso los lanzaroteños perdían de uno (15-14), en un choque que continuó con altibajos y con muchos nervios, y que finalmente se inclinó del lado gallego, al mostrarse más atinados en los metros finales (31-27).