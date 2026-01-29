Se pondrán en marcha nuevos trayectos con aeropuertos internacionales con la Isla Bonita (cuatro conexiones), Fuerteventura (dos), y Gran Canaria (una)

Turismo de Canarias impulsa la creación de siete rutas aéreas internacionales que mejorarán la conectividad del archipiélago, especialmente de La Palma. A través del nuevo Fondo de Desarrollo de Vuelos (FDV) se pondrán en marcha nuevos trayectos con La Palma, seguida por Fuerteventura, y Gran Canaria.

Airbus A 319-111 de EasyJet despega en el Aeropuerto Berlin-Brandenburg «Willy Brandt» Photo: Soeren Stache/dpa

– Soeren Stache/dpa – Archivo

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, asegura que se cumple con el objetivo «de mejorar la conectividad del archipiélago y, sobre todo, captar nuevas rutas para que el sector turístico palmero se siga recuperando y regrese a las cifras de 2019″.

Fondo de Desarrollo de Vuelos

El FDV, insiste, persigue «abrir nuevos mercados, atraer un visitante de mayor valor y reforzar un modelo turístico más equilibrado y sostenible».

Las rutas serán operadas por aerolíneas internacionales de referencia y conectarán las Islas Canarias con mercados clave del norte y centro de Europa. Las nuevas conexiones son La Palma-Basilea, operada por EasyJet; La Palma-Nantes y Gran Canaria-Marsella, ambas a cargo de Volotea; Fuerteventura-Estocolmo, operada por TUI; La Palma-Stansted (Londres) y La Palma-Birmingham, operadas por Jet2.com; así como Copenhague-Fuerteventura, operada por Scandinavian Airlines.

Las rutas admitidas superaron la evaluación técnica y administrativa prevista en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Se analizó la coherencia operativa, económica y comercial de las propuestas y se valoró el plan de negocio, la capacidad ofertada y el calendario operativo.

La renovación del Fondo de Desarrollo de Vuelos fue autorizada en 2022 por la Comisión Europea al considerarse compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que avala este régimen de ayudas. Con esta decisión, se reconoció la importancia estratégica de la conectividad aérea de Canarias, que favorece, su desarrollo económico y social.

Te puede interesar: