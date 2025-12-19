Los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria renuevan su parque móvil con una inversión de 2,6 millones de euros

Informa: RTVC.

Los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria renuevan su parque móvil. Un vehículo equipado para acceder a cualquier lugar acaba de incorporarse a la flota.

Nuevo vehículo para los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria.

Este vehículo podría funcionar también como centro de operaciones portátil. El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prevé invertir 2,6 millones de euros en el parque móvil de los Bomberos.

Apoyo en lugares de emergencia

Este pick-up de altas prestaciones permitirá mejorar de forma significativa la capacidad operativa de los mandos. Modelo Ford Ranger Raptor, con capacidad para cinco ocupantes, ha supuesto una inversión de algo más de 100.000 euros.

Fabricado en Alemania y ensamblado en Andalucía, ha sido diseñado como un vehículo de mando versátil, para labores de coordinación y apoyo en emergencias. Su motor V6 de 3.0 litros y 210 caballos de potencia le permite operar en situaciones adversas.

Además, facilita la intervención de los mandos operativos en zonas de difícil acceso y permite apoyar a los equipos sobre el terreno, tanto en el traslado de personal como, cuando resulta necesario, de personas rescatadas.

Pendientes nuevos vehículos

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado en el barrio de Altavista este primer vehículo que se incorpora al proceso de renovación del parque móvil del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Acompañada del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha resaltado que están «inmersos en un proceso de modernización muy importante de todos los recursos del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria».

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha señalado que este nuevo vehículo de mando permitirá mejorar la gestión operativa de las emergencias, al facilitar que los responsables del servicio dispongan de toda la información necesaria sobre el terreno.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ultima también la incorporación de tres nuevos camiones primera salida. A estos vehículos se suma una autobomba que ultima su proceso de ensamblaje en Andalucía y que se prevé que se incorpore en 2026.

El Ayuntamiento ha destinado durante este mandato cerca de 2,6 millones de euros a la renovación del parque móvil del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.