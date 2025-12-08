El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordena el tráfico en la zona de El Sebadal por las obras de asfaltado. Supondrá cambios del 8 al 11 de diciembre y del 14 al 17 del mismo mes

Desde este lunes 8 de diciembre y hasta el próximo día 11 se reordena el tráfico en El Sebadal. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comienza los trabajos de asfaltado que están incluidos en el proyecto de mejora y renovación de este polígono industrial de Las Palmas de Gran Canaria.

La calle Doctor Juan Domínguez Pérez en el polígono industrial de El Sebadal será uno de los puntos en los que se realicen las obras de reasfaltado

Fechas y horario del asfaltado en El Sebadal

Los trabajos se realizarán en el mes de diciembre. Se harán en dos semanas, un primer periodo entre el 8 y el 11 de diciembre y un segundo periodo que abarca desde el 14 al 17 de diciembre.

Las obras se realizarán en horario nocturno, de 20:00 horas a 5:00 horas.

El asfaltado se realizará en las calles Doctor Juan Domínguez Pérez y en la calle Profesor Lozano.

Mientras duren los trabajos se realizarán algunos cortes de tráfico que pueden verse modificados en función de cómo avancen los trabajos de asfaltado y las obras en sí.

Mejoras en las vías del polígono industrial de El Sebadal

Gráfico del proyecto de asfaltado en El Sebadal / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Estas obras van destinadas a la pavimentación mediante el reasfaltado de las principales vías. Se aumentarán las plazas de aparcamiento en este polígono industrial. En los trabajos se incluyen eliminar barreras arquitectónicas y mejorar las luminarias adaptándolas a tipo LED que permitirán optimizar el consumo energético. En total se asfaltarán cerca de 40.000 metros cuadrados.

Los trabajos proyectados en El Sebadal cuentan con un presupuesto de 1,26 millones de euros. La obra está está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del ‘Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria‘.