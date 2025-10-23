Los vecinos de Los Realejos advierten que las obras en la carretera de acceso a la TF-5 dificultan el tráfico

Informa: RTVC

Los vecinos de Los Realejos alertan del empeoramiento del tráfico que está experimentando está localidad del norte de Tenerife. La formación política Drago Tenerife se ha hecho eco de las quejas vecinales que denuncian las dificultades para poder incorporarse a la TF-5, debido al cierre de la vía de acceso a El Patronato.

A esta actuación, se suman las obras que también se están desarrollando en la calle Los Barros. La portavoz de Drago Tenerife, Carmen Peña, denuncia que hay «falta de información por parte del ayuntamiento de Los Realejos sobre cuánto tiempo durarán las obras«.

Una problemática que también está afectando directamente a los negocios del municipio, que afirman que el número de clientes ha descendido debido a los problemas de movilidad.

El ayuntamiento asegura que la movilidad no ha empeorado

El consistorio realejero afirma que estas obras no han contribuido a empeorar la movilidad en el municipio. Desde el ayuntamiento se destaca que se está trabajando en planes para solucionar los atascos, mientras aseguran que el tráfico fluye habitualmente sin mayores dificultades.