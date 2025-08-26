Las actuaciones abarcan desde la rehabilitación de viviendas, creación de nuevos equipamientos deportivos y culturales, mejora de la accesibilidad hasta saneamiento de aguas o asfaltado de calles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha invertido más de 115 millones de euros en obras públicas para mejorar la ciudad durante los dos últimos años, con 57 de las 72 actuaciones impulsadas finalizadas, y cuenta con otros 138,2 millones de euros en fase de licitación o adjudicación.

115 millones de euros en obras invertidos en dos años en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivos de las obras de mejoras red de saneamiento de la calle Clavel, en Triana. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El concejal del área, Mauricio Roque, ha recalcado este martes en un comunicado que estas actuaciones abarcan desde la rehabilitación de viviendas y la creación de nuevos equipamientos deportivos y culturales, hasta la mejora de la accesibilidad y la modernización de las infraestructuras básicas, como el saneamiento de aguas o el asfaltado de calles.

Entre las principales intervenciones, el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria ha destacado el campo de fútbol del barrio de La Suerte, el asfaltado de más de 60 calles del municipio en barrios como Casablanca I, Escaleritas, Piletas o La Minilla; y la rehabilitación de viviendas en Vega de San José, Lomo Apolinario y La Paterna.

El Ayuntamiento ha detallado que estas actuaciones se desarrollan mediante fondos propios, partidas procedentes de los fondos europeos Next Generation, de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Gobierno de Canarias y del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos.

Obras en fase de licitación

Se suman a esta cifra otros 138,2 millones de euros en obras que están en fase de licitación o adjudicación con actuaciones como la renovación de la red de saneamiento de aguas en La Isleta y Guanarteme, la creación de nuevos carriles bici en el Barranquillo Don Zoilo y La Minilla, la rehabilitación del Edificio Cachalote en el barrio marinero de San Cristóbal para convertirlo en un espacio multifuncional o el Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta.

Asimismo, Roque ha señalado que con esta inversión en obras el Ayuntamiento refleja su compromiso «con un desarrollo urbanístico que dote a los barrios de nuevas infraestructuras y servicios» que «seguirán mejorando la calidad de vida de la ciudadanía».

El Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya concentra la mayor inversión municipal, con un total de 59,3 millones de euros destinados a 15 obras en ejecución o ya finalizadas durante el periodo 2023-2025, «consolidándose como uno de los principales ejes de crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad».

Además, a este le sigue el Distrito Centro, al que se han dedicado 21,1 millones de euros en ocho actuaciones, y el Distrito Ciudad Alta, donde se han proyectado 12 intervenciones con un presupuesto que alcanza los 15,9 millones de euros.

Por último, en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira se han dedicado 14,4 millones de euros en 19 proyectos, y en el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, se han invertido 4,6 millones de euros en tres actuaciones.