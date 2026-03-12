La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a su socio en el caso Tradex que afectó a más de un centenar de inversores
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condena a ocho años de prisión a Muresk Daswani por un delito de estafa agravada en el denominado caso Tradex, mientras que su socio resultó absuelto.
Clavijo destaca los avances en las islas para garantizar el suministro eléctrico y ser independientes del exterior
La sentencia también le impone una multa de 14.400 euros y la obligación de indemnizar a 128 afectados con cerca de dos millones de euros más un 20 % adicional.
La trama funcionaba como una presunta estafa piramidal que ofrecía rentabilidades de hasta el 50 % en apenas dos meses. Los inversores firmaban contratos de préstamo o realizaban transferencias y recibían supuestos reportes con beneficios inexistentes.
Cuentas al extranjero
El sistema se sostenía captando nuevos clientes para pagar a los anteriores hasta que colapsó en julio de 2022, tras afectar a decenas de personas y mover cerca de tres millones de euros.
El tribunal considera que Daswani controlaba las inversiones y recibía el dinero de los clientes, muchos de cuyos contratos firmó personalmente antes de huir a Dubái en julio de 2022, donde lo detuvieron tras una orden internacional de busca y captura.
La investigación detectó además cuentas en el extranjero, movimientos de dinero en criptomonedas y gastos elevados en vehículos de lujo, viajes y otros bienes.