La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a su socio en el caso Tradex que afectó a más de un centenar de inversores

Ocho años de cárcel para el principal acusado del caso Tradex por estafa piramidal. EFE

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condena a ocho años de prisión a Muresk Daswani por un delito de estafa agravada en el denominado caso Tradex, mientras que su socio resultó absuelto.

La sentencia también le impone una multa de 14.400 euros y la obligación de indemnizar a 128 afectados con cerca de dos millones de euros más un 20 % adicional.

La trama funcionaba como una presunta estafa piramidal que ofrecía rentabilidades de hasta el 50 % en apenas dos meses. Los inversores firmaban contratos de préstamo o realizaban transferencias y recibían supuestos reportes con beneficios inexistentes.

Cuentas al extranjero

El sistema se sostenía captando nuevos clientes para pagar a los anteriores hasta que colapsó en julio de 2022, tras afectar a decenas de personas y mover cerca de tres millones de euros.

El tribunal considera que Daswani controlaba las inversiones y recibía el dinero de los clientes, muchos de cuyos contratos firmó personalmente antes de huir a Dubái en julio de 2022, donde lo detuvieron tras una orden internacional de busca y captura.

La investigación detectó además cuentas en el extranjero, movimientos de dinero en criptomonedas y gastos elevados en vehículos de lujo, viajes y otros bienes.