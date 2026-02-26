Ocho Divas compiten por la primera corona del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria estrena «Divas por la corona», un nuevo concurso en el que ocho participantes se medirán sobre un cuadrilátero en batallas lip sync para coronarse con el título de mejor transformista de «Las Vegas»

Este jueves ocho Divas se suben al escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para disputarse la primera corona que se entrega en esta categoría. El concurso «Divas por la corona» se celebra a partir de las 21:00 horas en el Parque de Santa Catalina y aspira a convertirse en otro clásico de la gran fiesta de la capital grancanaria.

La dinámica del certamen se basa en las batallas lip sync. Se trata de Las batallas de los habituales playbacks, pero con algunas características propias. Son duelos artísticos donde los participantes (en este caso artistas drags), sincronizan movimientos labiales con canciones famosas. Este formato se popularizó a nivel internacional por programas como «Lip Sync Battle» o «RuPaul´s Drag Race», pero en Canarias ha sido un clásico de salas y fiestas durante décadas.

Estos espectáculos se suman ahora a los concursos del carnaval. El jurado valorara vestuario, originalidad, humor, coreografía y calidad del playback. Las actuaciones serán presentaciones individuales y se presentarán en fases eliminatorias con cuartos de final, semifinal y final, hasta llegar al ganador. El primer premio se llevará el trofeo y 1.100 euros, mientras que el primer finalista obtendrá un trofeo y 600 euros.