La ONCE deja el fin de semana 240.000 euros en Gran Canaria

El agente vendedor de la ONCE, Aaron Sosa, dispensó el cupón premiado con 240.000 euros en el municipio de Telde

Aaron Sosa, Agente Vendedor de la ONCE en Telde. ONCE.

La ONCE reparte en el municipio de Telde, en Gran Canaria, 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales del Fin de Semana.

El agente vendedor, Aaron Sosa, dispensó la suerte en su zona de venta, ubicada en el punto kilométrico 9 de la Carretera de Jinámar, en el Centro de Salud de Telde.

Premios de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros. También, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Otros premios, son los 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números. Además, de serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Así como, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

La organización tiene más de 19.000 vendedores en todo el país.