La ONCE reparte 1,5 millones en San Bartolomé de Tirajana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ha salido en Gran Canaria junto con 40.000 euros en otros dos cupones y 3.000 euros en Mi Día

Vendedor de la ONCE en San Bartolomé de Tirajana, Ramón Martín Reina.

La isla de Gran Canaria ha sido agraciada con numerosos premios de la ONCE. El Cupón de Fin de Semana 1,5 millones de euros del Sueldazo salió en San Bartolomé de Tirajana. También, el de 40.000 euros en dos cupones de Fin de Semana. Además, de 3.000 euros en Mi Día, en la zona de Schaman, en Las Palmas de Gran Canaria, y en San Mateo.

El agente vendedor de la suerte en San Bartolomé de Tirajana, Ramón Martín Reina, lleva vendiendo en la ONCE desde abril de 2008 entre el Castillo del Romeral y Juan Grande.

[bucle_consulta_genaral]

Otros premios

Otros premios cayeron en Schaman y en San Mateo. El agente vendedor, Adrián Ramírez, repartió 20.000 euros en un cupón del Fin de Semana del 15 de noviembre y 3.000 euros en un boleto de Mi Día. Mientras, Jazmina Rosario Rodríguez repartió la ilusión con un cupón de Fin de Semana, de 20.000 euros, del sorteo del 16 de noviembre, en su puesto de venta en la Avenida del Mercado, 5 en San Mateo. También, esta vendedora repartió otro premio en el estreno del 11 del 11.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. El periodo válido de fechas para un sorteo es el constituido por la fecha del vigesimoprimer día posterior a dicho sorteo y las 36.524 fechas anteriores.