La asociación de vecinos Urban Centro ‘El Perenquén’ interpuso un recurso que dio lugar a la decisión

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado este lunes un auto en el que ordena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que no continúe con las obras de la denominada «Red ciclable», es decir, el carril bici.

La asociación de vecinos Urban Centro ‘El Perenquén’ interpuso un recurso que dio lugar a esta decisión. En abril, exigió el desmantelamiento del carril bici y de la zona urbana, al considerar que no existía base legal para su desarrollo, después de que el TSJC anulara la ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, que regula la zona de bajas emisiones.

Alegaciones correspondientes

En el auto, difundido este lunes y al que tuvo acceso EFE, se indica que el pasado 12 de junio el Ayuntamiento de la capital tinerfeña presentó las alegaciones correspondientes.

Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC alude al citado auto de abril de 2024, en el que acordaba la suspensión cautelar de una serie de preceptos de la citada Ordenanza y que, añade, no fue recurrido en reposición por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento estuvo de acuerdo en que no se pidiera caución y en que no había riesgo de daño irreversible en una fase procesal muy anterior. De esta manera, hay ahora una sentencia que «no parece que pueda defender un cambio sustancial de las circunstancias como para adoptar otra postura procesal».

Según añadió el tribunal, el único elemento que se aporta al respecto es un contrato de ejecución de las obras del «proyecto de ejecución de red de movilidad personal en el centro de Santa Cruz de Tenerife con aparcamientos y puntos de recarga eléctrica», firmado el 12 de septiembre de 2024.

El TSJC especifica que contra este Auto cabe recurso de reposición con un plazo de interposición de cinco días hábiles.