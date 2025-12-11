Juan de la Rubia actuará el 14 de diciembre en el Auditorio de Tenerife para celebrar el 20 aniversario del órgano de 3.835 tubos

El organista Juan de la Rubia ofrece un concierto en Tenerife para celebrar los 20 años del órgano del Auditorio.

El Auditorio de Tenerife celebra el 20ª aniversario de su órgano con el concierto del organista titular de la Sagrada Familia de Barcelona, Juan de la Rubia.

La Sala Sinfónica que alberga el espectacular instrumento, único en el mundo. Será testigo el próximo, domingo, 14 de diciembre, de la actuación del valenciano ante los 3.835 tubos.

Previamente, al concierto habrá una conferencia del maestro organero, Albert Blancafort, responsable del diseño y construcción del instrumento. En su ponencia ofrecerá una charla sobre la historia del órgano, el trabajo en su taller y la construcción del órgano tinerfeño.

«Arquitecturas sonoras: 20 años de órgano»

De la Rubia actuará a partir de las 12:00 horas con un programa dedicado a Bach y Zimmer. Bajo el titulo «Arquitecturas sonoras: 20 años de órgano» ofrecerá la Toccata, Adagio y Fuga, piezas del germano barroco de Bach, además de la obertura de la ópera Sansón de Haendel.

El órgano del Auditorio de Tenerife se maneja desde una consola de cuatro teclados situada en el escenario y permite añadir teclados externos y un órgano portativo.

Las entradas se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años. Hay descuentos para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.