El próximo 2 de noviembre se procederá al cierre de Origo Mare, envuelto en polémica desde hace unos años

Informan: Jacobo González / Óscar Romero

Después de once años abierto al público, el resort Origo Mare, ubicado en la localidad Majanicho (Fuerteventura), echa definitivamente el cierre el próximo 2 de noviembre. La compañía francesa Pierre & Vacances dejará de operar el complejo después de más de una década. Por ahora, la empresa no ha querido realizar declaraciones al respecto.

Según fuentes del personal, a los 140 empleados del complejo se les ha ofrecido ser reubicados en otros establecimientos turísticos de la compañía fuera de Fuerteventura. Esto se debe a que Origo Mare es el único establecimiento gestionado por la empresa en la Isla.

Otra posibilidad que se ha ofrecido a la plantilla es que sean subrogados y liquidados por la compañía Aliseda, actual propietaria del espacio.

Un complejo construido en suelo rústico

El resort Origo Mare lleva unos años envuelto en polémica. La construcción de este resort se realizó en suelo rústico y sin contar con una evaluación de impacto ambiental. Por este motivo, la Comisión Europea inició en 2017 un procedimiento de infracción contra España.