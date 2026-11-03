Óscar Puente dimite como ministro de Transportes

El dirigente socialista asume que no puede continuar en el cargo tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, que suman 115 víctimas mortales, y apela a la dignidad política, la coherencia y la empatía con los afectados

Óscar Puente ha anunciado este martes su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y su renuncia a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre. El dirigente socialista ha justificado su decisión al considerar que un ministro de Transportes «no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año».

RTVC

Puente ha comunicado su decisión al término de una comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso. Durante su intervención, ha asegurado que tomó esta determinación en cuanto conoció el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado, al menos, 69 víctimas mortales.

Una decisión por «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas»

El ya exministro ha defendido que su renuncia responde a una cuestión «de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas». También ha reconocido que no se trataba de la única decisión posible, pero sí de «la única que hubiera estado dispuesto a tomar».

En este sentido, ha recordado que la alta velocidad ferroviaria ha registrado durante 2026 los dos únicos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992. El siniestro de Urda, con al menos 69 fallecidos, se suma al ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas.

Por ello, Puente ha explicado que no podía «continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos».

«Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas», ha señalado durante su intervención.

Óscar Puente, este martes. Diego Radamés / Europa Press

«El drama es el de las víctimas»

Puente también ha querido poner el foco en las personas afectadas por los accidentes ferroviarios y en sus familiares. «Esto no es ningún drama», ha afirmado, antes de subrayar que «drama, sin duda, es el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver, así como la de los heridos, algunos de ellos maltrechos, amputados».

«Quiero que todos ellos sepan una cosa. Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío», ha añadido el exministro.

Asimismo, ha recurrido a la expresión «la culpa no puede morir soltera» para defender que alguien debe asumir las consecuencias de lo ocurrido. Puente ha insistido en que su renuncia responde a una cuestión de «dignidad política» y ha considerado que «es buena para el país y es buena para la democracia, una democracia madura, de un país fuerte, próspero y moderno, no un estado fallido como algunos sostienen».

Renuncia también a las listas electorales del PSOE

La salida del Ministerio de Transportes no será la única consecuencia política de su decisión. Puente tampoco concurrirá a las elecciones del 29 de noviembre, por lo que renuncia a encabezar la lista del PSOE al Congreso por Valladolid.

Durante su intervención, ha explicado los motivos personales y políticos que le han llevado a dar este paso, recordando la vinculación de su familia con el partido socialista.

«Formo parte de una organización con casi 150 años de historia. En ella, antes que yo militó mi madre, que sigue haciéndolo, y antes que ella mi abuelo. Por tanto, mi decisión lo único que pretende es estar a la altura, a la altura de mi partido y sobre todo a la altura de los que me precedieron, de los que entregaron todo», ha manifestado.

El exministro ha reivindicado su compromiso con el proyecto socialista y con su idea de país y de sociedad, basada en «una sociedad más justa e igualitaria».

Un mensaje de compromiso con el PSOE

En su despedida, Puente ha apelado a la responsabilidad de quienes representan al partido y ha defendido la importancia de mantener la unidad en torno al proyecto político.

«Todos ellos merecen que quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar a nuestras siglas y a ese proyecto estemos a la altura. Siempre lo he pensado y lo sostengo. Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Todos somos una pequeña parte de algo mucho mayor», ha concluido.