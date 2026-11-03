El ministro de Transportes comparece ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar las nuevas actuaciones aprobadas por el Consejo de Ministros y la aplicación de los compromisos adquiridos con los sindicatos ferroviarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar las medidas de refuerzo de la seguridad en el sistema ferroviario que el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana. La comparecencia llega tras el accidente de Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso. Diego Radamés / Europa Press

Puente también ha detallado los avances en la aplicación de las medidas acordadas con los principales sindicatos del sector ferroviario: el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), CCOO y UGT. Estos compromisos llegaron tras el accidente del 18 de enero de este mismo año en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas.

Más recursos para mejorar el sistema ferroviario

Durante su intervención, el ministro ha recordado que el Gobierno lleva meses reforzando los recursos financieros, humanos y técnicos destinados al ferrocarril. El objetivo, según ha explicado, consiste en «mejorar su eficiencia, seguridad y para dar a los ciudadanos lo que demandan: fiabilidad, calidad y puntualidad en el servicio».

No obstante, Puente ha reconocido la gravedad de los últimos acontecimientos y ha asegurado que el Gobierno no es ajeno a lo sucedido. En este sentido, ha señalado que los «terribles» accidentes en el corredor de Andalucía han evidenciado la necesidad de introducir mejoras en el sistema y en los protocolos de operación.

«Debemos reconocer la gravedad de la situación y nos comprometemos a trabajar sin descanso para lograrlo», ha afirmado el ministro.

Sin fecha para recuperar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Por otro lado, Óscar Puente ha evitado avanzar una fecha para la recuperación de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Al igual que hizo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha considerado que todavía resulta «prematuro» concretar cuándo volverá a funcionar la conexión.

Esta situación llega después de que los trabajos de retirada del material sobre las vías concluyeran durante la mañana de este martes. Una vez finalizada esa operación, Adif ha solicitado autorización a la jueza encargada del caso para comenzar los trabajos de restitución del material de las vías.