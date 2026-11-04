Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado este miércoles la sustitución en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se hará cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. Sánchez ha hecho este anuncio en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se hará cargo de forma transitoria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

Sánchez ha hecho este anuncio en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después de que Puente anunciase este martes su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que provocó la muerte de 69 personas.

Debido a la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre, Sánchez ha decidido no nombrar a un nuevo ministro y que sea su vicepresidente primero quien asuma las competencias de ese departamento. Una decisión de la que ha informado al rey y que se hará efectiva mediante un real decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado en la mañana de este miércoles.

«Enorme capacidad de gestión»

Sánchez ha resaltado que Cuerpo ha demostrado una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que tanto la política como España, ha dicho, necesitan. «Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente», ha añadido.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que se viven tiempos «de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización» y a algunos les gustaría que todo se rompiera porque viven del enfrentamiento y del miedo.

«Pero este Gobierno, como este país -ha apostillado- ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar».