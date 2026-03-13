Teatro, música, cultura, ciencia, actualidad y debate social se dan cita este sábado y domingo, de 08.00 a 11:00 horas, en el programa de La Radio Canaria

Este fin de semana, el programa `Tiempo de Alisios´ de La Radio Canaria vuelve durante tres horas este sábado y domingo, de 08:00 a 11:00 horas, con la periodista Elena Falcón y su equipo de redactores y colaboradores, para ofrecer diversos contenidos con la participación de múltiples protagonistas.

Pablo Carbonell y Valeria Castro visitan este fin de semana `Tiempo de Alisios’.

​La mañana del sábado arrancará con el repaso de las noticias internacionales de la mano de los corresponsales canarios en el espacio `La Sorimba´. En el análisis de la actualidad, varios expertos reflexionarán sobre el interés estratégico de Canarias en el conflicto de Oriente Próximo y la presencia de buques en aguas cercanas al archipiélago.

A continuación, el foco social lo pondrá el periodista y poeta nicaragüense William González Guevara en `Bueno de Boca’, quien relatará cómo la literatura fue su tabla de salvación frente a las pandillas y compartirá los detalles de sus entrevistas con sicarios en la selva centroamericana.

Artistas invitados

El magacín matinal recibirá durante su horario de emisión la visita del polifacético Pablo Carbonell que se encuentra en Canarias para participar en el festival Tenerife Noir. El artista, actor y showman compartirá con la audiencia anécdotas de su carrera.

Como es habitual, los más pequeños y pequeñas de la casa volverán a llenar la antena y la máquina del tiempo musical para viajar al año 1978 de la mano del tándem formado por los músicos Willie Colón y Rubén Blades.

Ya el domingo el espacio radiofónico `Tiempo de Alisios’ recibirá a la premiada cantante Valeria Castro, artista palmera con una de las voces más relevantes de la escena actual, para conversar sobre su último disco, trayectoria y próximos proyectos, y al dramaturgo José Padilla que presentará su obra `Take off’, una exploración teatral, recientemente estrenada, sobre el accidente aéreo de Los Rodeos.

Ciencia, con el divulgador David Quinto

Asimismo, la Ciencia con el divulgador David Quinto estará en antena que, en esta ocasión, tendrá como invitados al químico Gabriel Estañ, además del catedrático y profesor de música, Rubén Mayor, que hablará sobre letras de canciones, y el periodista cultural especializado en cine, Benjamín Santana, que disertará sobre el estreno de `El mapa de tocarte´ en el Festival de Málaga, un trabajo de la cineasta Mercedes Afonso que grabó durante 12 años a su hijo con autismo, quien lleva semanas desaparecido en la isla de La Palma.

Para terminar el fin de semana, Tiempo de Alisios contará con la periodista Noelia Gil en `La Pibada, los humoristas compararán las casas de las abuelas con las de ahora y en `Tiempo de Oficios´ la audiencia podrá jugar a adivinar la profesión misteriosa.