El acto se retransmite este viernes, a partir de las 21:00 horas, en Televisión Canaria, RTVC.es y la nueva plataforma OTT del grupo RTVC, Canarias Play

Televisión Canaria retransmite este viernes 23 de enero, a partir de las 21:00 horas, el Pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, protagonizado por Paco Mario, una cita que marca el inicio oficial de unas carnestolendas que celebran este año medio siglo de historia y emoción colectiva.

El acto, que protagoniza esta voz inconfundible del Carnaval desde hace más de 35 años, podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, la web de RTVC.es y, por primera vez, también desde cualquier rincón del planeta a través de Canarias Play, la nueva plataforma OTT del grupo.

La narración de la cita correrá a cargo del presentador y locutor de la casa, Tomás Galván, rostro habitual de las carnestolendas capitalinas, que repite por segundo año consecutivo como voz del Carnaval en la Radio Televisión Canaria.

Galván destaca el carácter especial de esta edición, marcada por la celebración del 50 aniversario del Carnaval, y subraya el papel de la televisión pública como nexo entre las Islas a través de una de sus fiestas más representativas, “haciendo que todos los canarios y canarias se sientan parte”. En este sentido, pone en valor el carácter “acogedor y singular” de unas fiestas con identidad propia, “con muchos elementos únicos y una manera muy particular de vivirlas”, y recuerda que “en todo ese camino RTVC siempre ha estado ahí, acompañando y dando visibilidad al Carnaval”, señala.

Voz y memoria del Carnaval

Paco Mario, será el encargado de convocar a carnavaleros y carnavaleras a vivir una edición muy especial de la fiesta más emblemática de la ciudad. Un espectáculo en el que el gran protagonista es el público y donde el pregón se convierte en el punto de partida de seis intensas semanas de creatividad, purpurina y participación popular. Con su voz, Paco Mario dará paso oficialmente a una edición histórica que celebra el medio siglo de vida por todo lo alto.

Como destaca Tomás Galván,Paco Mario es “una voz que todos los carnavaleros respetamos profundamente, porque hemos crecido con ella en el parque Santa Catalina y forma parte inseparable de la historia y la memoria del Carnaval”.

Más de 60 horas de emisiones

Aunque el pregón marca el inicio formal de la fiesta, el Carnaval comenzó a calentar motores el pasado sábado 10 de enero con la Gala de los Homenajeados, un acto con el que, por primera vez, se rindió homenaje a las personas, colectivos e instituciones que han contribuido a engrandecer la celebración desde diferentes ámbitos. Entre ellos, RTVC, reconocida por su labor de difusión y acompañamiento al Carnaval capitalino durante sus 25 años como servicio público esencial.

Continuando con este mismo compromiso de servicio público, en las próximas seis semanas RTVC sumará a su programación más de una veintena de emisiones que ocuparán más de 60 horas dedicadas al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una intensa cobertura que permitirá proyectar más allá de nuestras fronteras las fiestas más internacionales de la capital. Para ello, se ha dispuesto un amplio dispositivo técnico y humano que se desplegará en hasta seis ubicaciones diferentes, reforzando la difusión del patrimonio cultural, la identidad y las tradiciones populares del Archipiélago y potenciando la proyección del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dentro y fuera de Canarias en una edición histórica, vibrante y especialmente significativa.