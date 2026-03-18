Pallacanestro Trieste vs La Laguna Tenerife se enfrentaron este martes 17 de marzo. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Se pudo seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife concluyó la segunda fase de la Liga de Campeones FIBA con una derrota en Italia contra el Pallacanestro Trieste (82-76), pero clasificados como primeros del Grupo L a la siguiente fase.

Pallacanestro Trieste vs La Laguna Tenerife | Basketball Champions League

La novedad en este partido, donde ninguno se jugaba nada, estaba en el debut de Patty Mills, nuevo fichaje del equipo tinerfeño, con sus nuevos compañeros. El jugador, que llegó el sábado desde Australia, jugó algo más de quince minutos, anotó nueve puntos y dio una asistencia. Un debut donde dejó buenas sensaciones, sobre todo en el aspecto ofensivo.

En lo que se refiere al partido, un Tenerife sin presión supo dominar el choque. Muchas rotaciones en el bando español y dominando bien, tanto en el marcador como en el juego. Ninguno de los dos equipos ponían especial empeño en hacer una defensa al límite. Bien situados, pero permitían muchas incursiones de los rivales.

En este intercambio de canastas, el Tenerife salió más beneficiado y logró mandar en el marcador hasta casi el descanso donde una reacción local les llevó a empatar el partido a 37 puntos.

Después de muchos minutos por detrás en el marcador, el Pallacanestro Trieste logró ponerse por delante en el marcador de nuevo (39-37, min. 21), pero la reacción del Tenerife fue contundente. Parcial de 0-11 y de nuevo con ventaja para los visitantes (39-48).

Y se llegó al último cuarto con mucha igualdad. Los tinerfeños empezaban a tener problemas en sus lanzamientos exteriores y el Triste, liderado por Ramsey, le dio la vuelta al marcador. Empataron a 68 a falta de cuatro minutos después de una canasta de Ramsey y llegaron al 74-68 también con canasta de Ramsey.

Triple de Van Beck (74-71), triple de Ramsey (77-71) y triple de Doornekamp (77-74), pero en el minuto final los locales estuvieron más acertados y terminaron ganando el choque con 15 puntos consecutivos de Ramsey en los últimos instantes.

Clasificación previa de Pallacanestro Trieste y La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife se encuentra en primera posición, mientras que el Pallacanestro Trieste se encuentra en la última posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H previos entre Pallacanestro Trieste y La Laguna Tenerife

Pallacanestro Trieste y La Laguna Tenerife se habían enfrentado una única vez, en la que ganó La Laguna Tenerife. Por un lado, el La Laguna Tenerife llegaba al partido habiendo ganado sus dos últimos partidos. Mientras que el Pallacanestro Trieste llegaba habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos.

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