Paloma Suárez, única canaria en el desfile principal de Madrid Fashion Week

El talento canario se sube a Madrid Fashion Week este sábado a las 12:30 horas de la mano de Paloma Suárez. La diseñadora será la única canaria que desfile en la pasarela principal de este importante evento de moda en el panorama internacional.

Paloma Suárez, única diseñadora canaria en el desfile principal de la Madrid Fashion Week

Paloma Suárez

Considerada una de los jóvenes talentos de la moda española, Suárez (La Palma, 1993), comenzó con 12 años a crear sus primeras zapatillas pintadas a mano. Su pasión no se apagó y hoy es graduada con honores por ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología.

Tras finalizar sus estudios, a los 21 años fue seleccionada para presentar su primera colección Prêt-à-Porter en MBFWM. Además, se alzó con el premio de “Jovencísimo Talento de la Comunidad de Madrid” . Ha sido nombrada Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo, Joven Canario, Embajadora de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, entre otras.

Ha conquistado los street styles de semanas de la moda como Nueva York, Milán o Madrid, con múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Sus creaciones han aparecido en diversos Talent Shows a nivel mundial. Artistas internacionales lucen con asiduidad sus diseños, entre ellas Halle Bailey, Normani, Rita Ora, Paula Echevarría, Aitana o Beatriz Luengo.

Colección

La nueva colección de Paloma Suárez celebra una década de evolución creativa y compromiso con su esencia. Inspirada en la silueta de su isla natal, La Palma, el logotipo —a menudo interpretado como un diamante o un corazón— se convierte en símbolo central de esta propuesta.

Logotipo de la marca Paloma Suárez

Como el diamante, la marca está moldeada por años de presión, esfuerzo y transformación, hasta alcanzar su brillo y autenticidad únicos. Esta colección rinde homenaje a esa trayectoria, fusionando lujo, innovación y la energía volcánica que dio origen a la diseñadora. Cada pieza refleja exclusividad, historia y fuerza interior, adaptándose al contexto sociocultural actual sin perder su identidad. Es un tributo a la perseverancia, la autenticidad y la pasión que han definido estos diez años de carrera, en los que la moda se convierte en un vehículo para contar historias con alma.