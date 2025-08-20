El programa de golf regresa a las ondas para analizar el Campeonato de Canarias de Profesionales en Buenavista Golf, donde José Antonio Sintes revalidó su título

Pondrá el foco en la actualidad internacional del golf como el LIV Golf y el éxito de Jon Rahm en la liga saudí, entre otros temas

El swing de ‘Par4’, el programa de golf de referencia, vuelve a la carga este miércoles 20 de agosto a las 21:00 horas. Con el comunicador y experto en golf Chicho Morales al frente, el espacio pondrá sobre el green los resultados del Campeonato de Canarias de Profesionales, celebrado el pasado fin de semana en Buenavista Golf, Tenerife.

El programa dará un merecido golpe de aplauso al jugador José Antonio Sintes, quien con una impecable tarjeta de 137 golpes, se alzó por segundo año consecutivo con el título. Sintes logró imponerse a sus rivales con un margen de cuatro golpes, demostrando su excelente estado de forma y revalidando así la corona que consiguió en Costa Teguise Golf el año pasado.

Campeonato de Canarias de profesionales en Buenavista Golf – José Antonio Sintes, ganador del campeonato.

Fiel a su recorrido por los campos de la geografía nacional y extranjera, ‘Par4’ ofrecerá un análisis de las últimas novedades para luego aterrizar directo en el hoyo de su entrevista. En esta ocasión, el invitado es Octavio Rodríguez. El jugador profesional y colaborador ofrecerá su opinión sobre las controversias que envuelven al LIV Golf. El circuito saudí, conocido por sus premios millonarios para atraer a grandes figuras, rivaliza directamente con el tradicional PGA Tour y el DP World Tour. Rodríguez también elogiará la técnica y el excelente rendimiento de José Antonio Sintes, considerándolo, bajo su criterio, uno de los mejores golfistas que tiene el archipiélago.

Octavio Rodríguez, jugador profesional y colaborador de ‘Par4’.

En su sección ‘Caddie Master’, Chicho Morales conversará con su amigo y periodista Guillermo Salmerón, director del programa ‘Bajo Par’. Ambos pondrán sobre la mesa la gran victoria de Jon Rahm en el LIV Golf del pasado fin de semana. El campeón español ha demostrado que en este deporte la regularidad puede imponerse al triunfo de un único torneo.

Guillermo Salmerón mostrando su libro, ‘Jon Rahm y el milagro del golf español’. Jon Rahm, campeón del LIV Golf.

Para cerrar el programa, en el ‘Tee de prácticas’ participará el jugador Iñaki Urriza. El joven grancanario compartirá con los oyentes sus impresiones sobre su gran actuación en el Campeonato de Canarias de Profesionales.