Repasará la victoria de César Fernández de Caleya Pujol en el Campeonato, las actuaciones de Josele Ballester y Jon Rahm en el LIV Golf Chicago y la agenda golfística en Canarias

El reciente triunfo de César Fernández de Caleya Pujol en el Campeonato de Santa Cruz de Tenerife de Pitch & Putt 2025, la pasada semana, será uno de los ejes centrales del programa ‘Par4‘ de La Radio Canaria, que se emite este miércoles 13 de agosto a las 21:00 horas.

Bajo la dirección del periodista especializado en golf Chicho Morales, el espacio dedicará gran parte de su contenido a esta modalidad, con el Golf Los Palos como epicentro informativo.

Swing de actualidad

El programa arrancará con su habitual sección “Tee del 1”, un repaso a las principales noticias relacionadas con este deporte a nivel internacional, nacional y local.

En el bloque “Caddie Master”, Jorge Armenteros de Ryder Cope comentará la destacada actuación de Josele Ballester y Jon Rahm en el LIV Golf Chicago, donde estuvieron cerca de llevarse una victoria que finalmente conquistó el sudafricano Dean Burmester, quien, por cierto, es recordado en Canarias por su triunfo hace cuatro años en el Tenerife Open en Golf Costa Adeje.

El broche de despedida lo pone, como siempre, el “Tee de prácticas”, esta vez con Javier Poladura, director de operaciones de Las Palmeras Golf, quien presentará el curso ‘Descubre Golf‘ y adelantará los torneos previstos para septiembre. También se sumará al programa Bernabé González, campeón de España y de Canarias de Pitch & Putt, quien asistió como testigo de excepción al campeonato celebrado en Santa Cruz de Tenerife.