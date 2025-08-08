Expertos debatieron sobre la escasez de agua en el Archipiélago y las soluciones para garantizar el abastecimiento y proteger el sector agrícola

Imagen del Videopodcast Parlamento Abierto: «Los retos del agua en Canarias» / PARLAMENTO DE CANARIAS

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, presentó este viernes una nueva entrega del videopodcast institucional “Parlamento Abierto”, centrada en uno de los problemas más urgentes para el Archipiélago: la gestión y la escasez de agua.

Con un enfoque divulgativo y plural, el espacio busca acercar el Parlamento a la sociedad y fomentar el debate público sobre cuestiones de interés ciudadano. “Hablamos de un problema histórico en Canarias que hoy alcanza niveles críticos”, advirtió Pérez.

Varios expertos abordaron la situación del agua en el archipiélago

En el debate participaron Carlos Enrique Acevedo Ríos, secretario de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife; Eduardo Padrón, ingeniero de minas con trayectoria en el sector público y privado; Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife; y Miguel Martín, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma (ASPA).

Los expertos abordaron cuestiones como la reducción de lluvias, la sobreexplotación de acuíferos y las soluciones tecnológicas disponibles, entre ellas la desalación. También plantearon medidas urgentes para proteger al sector agrícola, cuyas cosechas se ven amenazadas por la falta de recursos hídricos.

Por su parte, Astrid Pérez subrayó que “la situación es complicada y requiere altura de miras, diálogo y compromiso político y técnico para garantizar el abastecimiento y proteger el desarrollo económico y social de Canarias”.

La segunda entrega, titulada “Los retos del agua”, se emitirá el próximo 18 de agosto y además contará con la participación de representantes de los grupos parlamentarios.