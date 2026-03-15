Patty Mills supera el reconocimiento médico y se incorpora a La Laguna Tenerife

- La Laguna Tenerife ficha a Patty Mills
- El nuevo fichaje de La Laguna Tenerife, Patty Mills, aterriza en la isla
El base australiano, Patty Mills, pasó las pruebas médicas tras su llegada a la isla para integrarse en la dinámica del equipo aurinegro
El fichaje estrella del australiano, Patty Mills ya es una realidad para La Laguna Tenerife. El base australiano superó sin problemas el reconocimiento médico previo a su incorporación y se ha integrado oficialmente en la disciplina del conjunto canarista.
Mills, que aterrizó en Tenerife durante la mañana del sábado, se sometió a las pruebas médicas correspondientes antes de comenzar su adaptación al equipo.
El veterano base, campeón de la NBA en 2014 y una de las grandes referencias del baloncesto australiano, llega al conjunto aurinegro para reforzar la plantilla en el tramo decisivo de la temporada, aportando experiencia y liderazgo tras más de una década en la liga estadounidense.