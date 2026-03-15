El base australiano, Patty Mills, pasó las pruebas médicas tras su llegada a la isla para integrarse en la dinámica del equipo aurinegro

Patty Mills supera el reconocimiento médico y se incorpora a La Laguna Tenerife / La Laguna Tenerife

El fichaje estrella del australiano, Patty Mills ya es una realidad para La Laguna Tenerife. El base australiano superó sin problemas el reconocimiento médico previo a su incorporación y se ha integrado oficialmente en la disciplina del conjunto canarista.

Mills, que aterrizó en Tenerife durante la mañana del sábado, se sometió a las pruebas médicas correspondientes antes de comenzar su adaptación al equipo.

El veterano base, campeón de la NBA en 2014 y una de las grandes referencias del baloncesto australiano, llega al conjunto aurinegro para reforzar la plantilla en el tramo decisivo de la temporada, aportando experiencia y liderazgo tras más de una década en la liga estadounidense.