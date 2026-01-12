La delantera del Costa Adeje Tenerife, Paulina Gramaglia, analiza su adaptación a la isla, a la Liga F Moeve y sus objetivos de cara a 2026 en su primera experiencia en el fútbol europeo

Paulina Gramaglia y su primera experiencia en el fútbol europeo / CD Tenerife Femenino

Madurez competitiva en su estreno europeo. Paulina Gramaglia atraviesa un momento de clara consolidación en su primera experiencia en el fútbol europeo. La atacante internacional argentina, que esta temporada defiende la camiseta del Costa Adeje Tenerife, ha ido ganando peso en el engranaje ofensivo del equipo en un contexto marcado por la adaptación, la confianza y el crecimiento colectivo.

Adaptándose al club y a la liga

Tras varios meses de trabajo y aprendizaje, la delantera blanquiazul se siente plenamente integrada. “Me estoy encontrando muy bien. Estoy en un punto de la temporada donde ya me he podido adaptar al club, a la isla y al equipo, y estoy muy contenta”, reconoce Gramaglia, satisfecha por la evolución vivida desde su llegada y por el respaldo constante recibido tanto del vestuario como del cuerpo técnico.

Ese proceso de adaptación ha tenido su reflejo directo sobre el césped. En las últimas semanas, la argentina se ha asentado en el once inicial, una circunstancia que asume con naturalidad y ambición. “Estoy siendo titular y eso es algo muy positivo para mí. Siento la confianza del staff y de mis compañeras desde el primer partido que jugué desde el inicio y eso es muy importante para poder rendir”, explica, consciente del alto nivel competitivo de la Liga F Moeve. “El ritmo de esta liga es muy alto y no es fácil de coger, pero poco a poco creo que lo he conseguido”, añade.

En busca del gol

A pesar de que el gol todavía se le resiste en el Heliodoro, Gramaglia ha rozado el acierto en compromisos de máxima exigencia ante rivales como el Atlético de Madrid o el FC Barcelona. Una circunstancia que no altera su confianza. “Como delantera siempre quieres marcar, confío en el trabajo que vengo haciendo y en el trabajo del equipo. Los movimientos están, las compañeras me buscan dentro del área y es cuestión de tiempo y de seguir insistiendo”, subraya.

El trabajo y el apoyo del grupo

Paralelamente, su adaptación al entorno ha sido clave para este rendimiento ascendente. La futbolista, destaca la acogida recibida desde el primer día como un factor determinante. “Desde que llegué, el club, el vestuario y la gente de la isla me han acogido muy bien. Era algo fundamental para poder adaptarme cuanto antes”, afirma, cumpliendo así uno de los grandes sueños de su carrera. “Llegar al fútbol europeo era un objetivo y quiero seguir aprendiendo y creciendo para dar lo mejor de mí al equipo”.

En esa línea, el ambiente interno del grupo se ha convertido en uno de los pilares del proyecto. “Es un grupo muy bueno. Desde el primer momento nos han recibido de la mejor manera a todas las que fuimos llegando. Es un vestuario que siempre tira para adelante, donde todas nos sentimos protagonistas y luchamos unas por otras”, destaca la atacante.

El sueño de estrenarse marcando en el Heliodoro

Otro de los hitos que marcan esta etapa es la posibilidad de competir en el Heliodoro Rodríguez López, un escenario que simboliza la evolución del club y del fútbol femenino. “Las compañeras que llevan más tiempo siempre nos cuentan cómo han cambiado las cosas para mejor. Jugar en un estadio como el Heliodoro es increíble, es un privilegio y un refuerzo muy importante para el fútbol femenino”, reconoce.

Con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero, Gramaglia no oculta su ilusión por estrenarse como goleadora ante su afición. “Trabajo cada semana para eso. Siempre quiero marcar goles y espero poder estrenarme este domingo ante el Athletic Club, en nuestro estadio y con nuestra afición apoyándonos”, señala en referencia al encuentro del domingo a las 11:00 horas.

Tenerife, su nueva casa

Fuera del terreno de juego, la experiencia en Tenerife también suma en positivo. “He conocido muchos lugares de la isla y es un sitio maravilloso, con muchísimas cosas para hacer y disfrutar. Al principio, con la adaptación al equipo y a los entrenamientos, era más complicado, pero después he podido descubrir paisajes increíbles”, comenta.

Un deseo para el 2026

Finalmente, de cara a 2026, la delantera argentina mantiene intacta su ambición. “Le pido que sea un gran año futbolísticamente, tanto en lo personal como en lo grupal. Queremos terminar la temporada de la mejor manera posible y lograr los objetivos marcados”, concluye.

Comienza la segunda vuelta en casa

La cita de este domingo marcará el inicio de la segunda vuelta de la Liga F Moeve para el Costa Adeje Tenerife, que recibirá al Athletic Club a partir de las 11:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido para el que se espera una gran afluencia de aficionados. Los abonados del CD Tenerife y de La Laguna Tenerife podrán acceder de manera gratuita al estadio presentando su abono en las puertas de acceso del recinto capitalino.