La película ‘Lilith’, rodada en Telde, gana el Premio de Cine Feminista 2025 de México

El largometraje Lilith, del cineasta canario Ado Santana y rodada íntegramente en localizaciones de Telde, continúa acaparando elogios, galardones y buenas críticas. Esta vez, en el Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental (FICAA), celebrado recientemente en Ciudad de México.

Cartel de la película Lilith, de Ado Santana

La película, de Ado Producciones y estrenada este 2025, ha obtenido el Premio en la categoría de Cine Feminista del FICAA. También se ha llevado una Mención Especial del Jurado, por su impacto visual y su narrativa contundente. Es un reconocimiento extra por su fuerza, su mirada incómoda y su tratamiento emocional sin concesiones.

Escrita por Ado Santana y Ricardo López, el filme está protagonizado por Saray Castro (Lilith), Norberto Trujillo, José Antonio González, Abián de la Cruz, Borja Teixeira, Mari Carmen Sánchez y Guacimara Correa. Detrás del resto del equipo se encuentra Ado Producciones, con una base muy fuerte arraigada a Telde, donde rueda y dirige sus trabajos.

Ado Santana en el FICAA de Ciudad de México

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en nombre de toda la corporación local, felicita a Ado Santana y a todo su equipo “por demostrar que el cine de calidad también puede ser producido desde Canarias”. Así, el primer regidor también les traslada el agradecimiento de la ciudad “por llevar la bandera de Telde en este proyecto y por dejarla tan alta”.

Fotografía en el FICAA de Ciudad de México

Premios en India

Este doble reconocimiento se suma a los premios obtenidos en el Makizhmithran International Film Festival, en la India. Allí Lilith fue galardonada con los premios a Mejor Cartel, Mejor Película Internacional y Mejor Dirección de Largometraje.

El equipo de producción asegura que “Lilith continúa consolidándose como una de las propuestas más intensas, arriesgadas y emocionalmente afiladas del cine independiente canario actual. Una película que no viene a ser cómoda: viene a remover”.