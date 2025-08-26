Esta cifra corresponde al mes de agosto y supone un 4,6 % que el año anterior

La cantidad media de las 373.756 pensiones registradas en Canarias a fecha 1 de agosto de 2025 se situó durante ese mes en 1.196,03 euros, lo que supone un aumento del 4,6 % respecto al mismo mes del año anterior.

La pensión media en Canarias se sitúa en 1.196 euros / Archivo RTVC

Según informó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por tipo de pensión:

Por jubilación , 211.787 personas en las islas perciben una media de 1.391,83 euros.

, 211.787 personas en las islas perciben una media de 1.391,83 euros. Por viudedad , 83.762 beneficiarios reciben una media de 879,90 euros.

, 83.762 beneficiarios reciben una media de 879,90 euros. Por incapacidad permanente , 59.063 personas acceden a una pensión media de 1.156,97 euros.

, 59.063 personas acceden a una pensión media de 1.156,97 euros. Por orfandad , 16.513 personas cobran una media de 497,32 euros.

, 16.513 personas cobran una media de 497,32 euros. Y por favor de familiares, 2.631 beneficiarios reciben una pensión media de 760,65 euros.

Cifras nacionales

En el conjunto de España, la Seguridad Social destinó este agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que durante el mismo mes de 2024.

La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.312,9 euros mensuales en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.