Un vehículo a la fuga provoca daños materiales y lesiones leves tras una peligrosa carrera por el sur de Tenerife

Este fin de semana, la policía detuvo a tres personas en Adeje tras una persecución en coche. El suceso dejó varios heridos leves y múltiples daños materiales en la zona. Los agentes lograron interceptar a los sospechosos tras un despliegue de seguridad por las calles del sur.

Vídeo RTVC

Las patrullas detectaron un vehículo sospechoso que ignoró las órdenes de alto. El conductor inició una huida temeraria por el centro urbano de Adeje. La maniobra puso en grave peligro la seguridad de los peatones y conductores.

Heridos de carácter leve

Durante la fuga, el coche impactó contra varios elementos del mobiliario público. El choque causó heridas de carácter leve a varias personas presentes. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el mismo lugar.

Finalmente, los agentes bloquearon el paso del vehículo y procedieron al arresto. Tres ocupantes bajaron del coche y los policías los custodiaron de inmediato. El operativo policial terminó sin lamentar víctimas mortales durante el incidente.

El calvario de las víctimas indirectas

Este tipo de persecuciones ocurren con frecuencia en las carreteras de Canarias. Muchas veces, terceras personas sufren las consecuencias de estos actos delictivos. Felo, un vecino de La Laguna, vive hoy una situación muy similar.

Un coche robado chocó contra el suyo mientras la policía lo perseguía. Él no escuchó nada durante la madrugada y descubrió el desastre al amanecer. En el parabrisas encontró las notas de la policía local y nacional.

Ahora, Felo espera un juicio para saber quién pagará sus daños. Un perito debe valorar el coste de la reparación de su vehículo. Su futuro depende de la solvencia del seguro del coche robado.

Responsabilidades y procesos judiciales

La policía local cree que el seguro del vehículo responsable debe pagar. Después, la compañía reclamará el dinero directamente al conductor del coche robado. Este proceso legal suele ser lento y genera incertidumbre en los afectados.

Felo tendrá que esperar a la vista judicial el mes que viene. Su abogado le informará sobre los pasos para reclamar la indemnización justa. Mientras tanto, el vecino permanece sin su medio de transporte habitual.

La justicia decidirá pronto el destino de los detenidos en este caso. El conductor y el ocupante enfrentan cargos por el accidente y el robo. Estas situaciones subrayan la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la delincuencia vial.